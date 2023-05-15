首領們，大家好！

全新設計的建築大師基地更新重磅登場！



10級建築大師大本營、多區域攻防，還有巴布跟更多精彩內容！



全新建築大師基地更講究進攻策略、隨機應變能力、強調進攻和防守的獎勵，還有最重要的是，它非常好玩！



全新10級建築大師大本營

我們當然不可能在重新設計整個建築大師基地時，不給大家一些新東西來升級吧？



所有擁有9級建築大師大本營的玩家，都能升級至10級。



10級建築大師大本營將解鎖以下全新功能：



全新防禦建築：X連弩



全新兵種：電火法師



實驗室可將軍隊升至20級



建築可升至新的等級！



英雄機器可升至35級



巴布閃亮登場

當建築大師大本營升至9級時，大家將會解鎖一系列任務。完成這些任務就可以獲得全新機器建造助手——巴布。巴布以為它就是一個真正的建築工人，所以千萬別告訴它其實它是建築大師創造的。解鎖巴布可以讓大家的家鄉村莊獲得第6位常駐建築工人。



須完成下列任務才能解鎖巴布：



完成3項改裝升級



將任一部隊升至18級



將任一防禦升至9級



所有英雄的等級之和達到45級。從商店中購買的新英雄機器，其初始等級為15級。



如果已經解鎖奧托也不用擔心，巴布將會自動取代奧托，大家會直接獲得巴布的控制權。那奧托去哪裡了呢？



一旦建築大師大本營升至6級，它就會進駐奧托哨所，並解鎖建築大師基地的第2區域。它將成為建築大師之外的第2位建築大師基地常駐建築工人。

等等...第2區域？



下一區域的戰鬥

這次更新中，最大的改變就是我們推出建築大師基地的多區域攻防。我們希望在保留建築大師大本營初期1至5級，那種既精巧又富有策略性感覺的同時，能繼續擴大建築大師基地，而不會增加6至9級那樣不必要的複雜體驗。



在建築大師大本營1至5級時，遊戲體驗會跟本來差不多，只會在進攻和防守上稍微不同。然而，一旦達到6級建築大師大本營以上，建築大師基地的全新面貌就會向大家展開。



建築大師的第2區域在6級建築大師大本營時開放。大家將可在2個區域間隨意移動防禦建築並自訂陣型，在這裡，基地的防禦能力非常重要！不過我們等等再聊這個。



建築和編輯建築大師基地陣型調整

建築大師基地的第2區域有自己的核心建築，它將作為第2區域的「建築大師大本營」，



這個建築就是奧托哨所。



就跟在家鄉摧毀大本營時一樣，摧毀這棟建築將會獲得1顆勝利之星。



在建築大師大本營達到6級剛解鎖第2區域時，第2區域將立即擁有下列1級建築：



奧托哨所



預備營



聖水瓶



儲金罐



聖水收集器



金礦



箭塔



10塊城牆



每個區域可以放置的防禦建築及陷阱數量是有上限的，具體數量由建築大師大本營等級決定。



舉例來說，10級建築大師大本營的數量如下：



每個區域的防禦建築：14



每個區域的城牆：100



每個區域的陷阱：12



陣型編輯器也會告訴大家在不同區域裡可以放置哪些建築，如果達到該區域可放置建築數量的上限，其餘的同類建築將會顯示為灰色，表示它們無法放置在該區域內。



每個區域可放置的生產建築（如聖水瓶或儲金罐）數量也有限制，具體數量取決於建築大師大本營的等級。例如，在6級建築大師大本營時有2個的聖水瓶，必須在每個區域各放置1個。



建築大師基地城牆調整

建築大師基地城牆的長度將不再是5格，現在它們跟家鄉村莊的城牆一樣可以單獨放置，讓大家在設計防禦陣型時可以更好發揮創意！



1至5級建築大師大本營

對於建築大師大本營低於6級的玩家，我們會將其陣型移動到建築大師基地地圖的中央，同時盡量保持原本的陣型不變。



在縮小後的新地圖中，如果有4個以下的建築/陷阱無法放在原位，則這些建築/陷阱會被隨機放置。



如果超過4個建築/陷阱無法放在原位，則系統會隨機安排整個建築大師基地的整體陣型。



未啟用的陣型會被直接移除。



6級建築大師大本營以上

將建築大師基地劃分為2個進攻區域，將讓大家有更多空間加強防禦，也能進一步開發新的防守策略、阻撓對手進攻。



建築大師大本營已經升至6級以上的玩家，會自動解鎖建築大師基地西側的洞穴入口，可以由此進入建築大師基地的第2區域。為了應對這項改動，建築大師基地的防禦設施將被隨機分配到這2個區域中。所有裝飾都會被自動存放起來，而未被移除的障礙物會留在原地。



此外，地圖面積縮小或建築/陷阱重新分配後，可能會使一些障礙物無法留在原地。這些受影響的障礙物會被自動移到隨機的位置。但高草叢除外，它們會直接被移除。



銅色勝利之星vs銀色勝利之星：額外獎勵和聯盟賽調整

獲得額外獎勵的方式是我們對建築大師戰鬥做出的另一項重大調整。之前在建築大師基地大家每天獲得的資源受到「對抗賽3次獲勝獎勵」的限制現在我們推出全新建築大師基地勝利之星獎勵來取代原有獎勵機制。



建築大師基地現在有2種不同的勝利之星：銅色勝利之星和銀色勝利之星。在多區域攻防中，摧毀第1區域可獲得銅色勝利之星，摧毀第2區域可獲得銀色勝利之星。



在第1區域達到100%摧毀率將獲得3顆銅色勝利之星；在第2區域達到100%摧毀率則獲得3顆銀色勝利之星，最多達到200%的摧毀率和獲得6顆勝利之星！



聯盟賽段位越高，建築大師基地勝利之星獎勵的戰利品數量就越多。但是，獲得勝利之星獎勵所需的勝利之星數量也會隨著聯盟賽段位提升而變多，從7至12顆不等。聯盟賽段位越高，也能獲得越多建築大師金幣和建築大師聖水作為戰利品。



以下舉例和大家說明：



若在第1區域達到58%摧毀率，且成功摧毀建築大師大本營，將獲得2顆銅色勝利之星，勝利之星獎勵將計入2顆星。



若在第1區域達到100%摧毀率，但在第2區域未能達到10%摧毀率且沒有摧毀哨所，將獲得3顆銅色勝利之星，勝利之星獎勵將計入3顆星。



若在第1區域達到100%摧毀率，第2區域58%摧毀率，且成功摧毀哨所，將獲得3顆銅色勝利之星及2顆銀色勝利之星，勝利之星獎勵將計入5顆星。



最後，若在第1區域和第2區域都達到100%摧毀率，將獲得3顆銅色勝利之星及3顆銀色勝利之星，勝利之星獎勵將計入6顆星。



新的獎勵機制還有一點很棒的是，雖然勝利之星獎勵給的戰利品數量最多，但在拿完勝利之星獎勵後，大家依然可以繼續進攻並獲得戰利品，不再受3次獲勝獎勵的限制囉！



建築大師基地進攻和獎盃機制調整

還有一項建築大師基地重大調整是，戰鬥不再是玩家間的即時對戰。就像之前說的，在新的多人遊戲中，主要目標是透過獲得3顆銀色勝利之星拿最多的戰利品，並獲得建築大師基地勝利之星獎勵。



無論大家是否在線上，每次只要發起攻擊，自己的基地就會被其他玩家進攻！這代表每發起一次攻擊，就會獲得一次防守機會。由於建築大師戰鬥獲得的戰利品並非直接從其他玩家基地獲得，所以大家不用擔心辛苦獲得的升級資源會在防守其他玩家的進攻後遺失。



進攻其他建築大師基地將獲得建築大師金幣；防守則獲得建築大師聖水。這代表不光升級和強化進攻能力很重要，打造堅固的防禦陣型也一樣重要！



當遭受其他玩家攻擊時，防守獲得的建築大師聖水將儲存在建築大師基地的聖水車中。當被其他玩家進攻時，大家即使在線上，也會收到通知！因此大家可以即時觀看其他人進攻自己的建築大師基地，並藉此了解應該升級或調整哪邊的防禦。



正如前文額外獎勵和聯盟賽調整部分所提到的，即便大家已經獲得建築大師基地勝利之星獎勵，依然可以任意發起攻擊。因為建築大師戰鬥不再是即時對戰，大家可以在上一次戰鬥結束後立刻發起下次攻擊！不用再苦苦等待對手龜速下隱密弓箭手！



進攻和防守都會獲得或失去獎盃數。大家可以透過進攻其他建築大師基地獲得獎盃，然而，根據其他玩家進攻大家基地時的摧毀率，也會失去獎盃。



總體獎盃得失結果跟家鄉村莊的傳說聯盟差不多，獎盃數量的變化取決於獲得的星數和達到的摧毀率。獲得和失去的獎盃數量取決於建築大師大本營等級。進攻時獲得獎盃數取決於進攻方的建築大師大本營等級；防守時失去的獎盃取決於防守方建築大師大本營等級。



每場戰鬥都極具英雄感

建築大師戰鬥現在更有策略性也更刺激，我們希望部隊可以跟英雄一樣閃耀全場！之前建築大師基地非常吸引人的地方之一是能夠在對戰中多次使用戰爭機器的技能。我們強化了這項特色，並為許多建築大師基地部隊新增全新酷炫技能，跟英雄一樣可以在戰鬥中使用。全新技能系統不只讓每個部隊都覺得自己是戰場上最閃耀的存在，這些技能也讓每次進攻都變得更獨特且充滿力量。



建築大師對戰不再只是部署部隊然後等待結果，大家現在可以主動參與對戰中的決策！還有一件大家可能注意到的事，我們減少每個部隊欄位中的建築大師基地部隊數量。這項調整讓每次進攻決策都變得更重要、更吸引人、更富策略性且更令人興奮。我們還新增一些UI元素，讓大家能更容易在戰場上追蹤自己的部隊。大家會發現在部隊部署欄位上顯示的數字，和戰場中部隊旁邊的數字對應。這個簡單的新增功能可以幫助大家在激烈的戰鬥中確認每個部隊的對應欄位，這在想使用部隊技能的時候會特別好用！



全新內容：部隊技能

就如我們上面所提到的，我們希望部隊能更接近戰場中的英雄，我們也希望讓建築大師戰鬥更有沉浸感。部隊技能是一個令人期待的全新內容，大家可以藉由使用部隊的特殊技能掌控戰場上的局面。有些技能會在部署部隊時自動觸發，例如隱密弓箭手一開始的隱形披風技能，或是巨人拳擊手的重拳出擊。



然而有些技能比較接近戰爭機器的技能，需要點擊對應單位以使用技能。在本次全新建築大師基地更新中，許多部隊都獲得全新技能。



以下是建築大師基地部隊和對應技能的列表：



狂暴野蠻人 被動技能：野蠻狂暴─在部署後的22秒內狂暴，獲得額外的移動速度和傷害。





隱密弓箭手 被動技能：隱形披風─在部署後的11秒內隱身，不會被鎖定為攻擊目標。





巨人拳擊手

被動技能：重拳出擊─ 首次攻擊造成額外傷害。

一次性技能：拳手格擋─使用時能獲得護盾並暫時格擋所有傷害。





變異亡靈 被動技能：強勁狙擊─變異亡靈的前幾次攻擊速度更快，攻擊距離更遠，並造成額外傷害。





炸彈兵 冷卻型技能：彈跳炸彈─使用技能時，炸彈兵的下一次攻擊會彈跳2次，產生巨大爆炸並對城牆造成高額傷害。該技能在冷卻時間結束後可以重複使用。





飛龍寶寶 被動技能：火冒三丈─周圍沒有其他空中部隊時，飛龍寶寶的傷害會提升。

一次性技能：烈焰噴嚏─飛龍寶寶噴出錐形範圍的火焰，對前方的敵人造成傷害。





加農炮戰車 模式切換技能：迫擊炮模式─加農炮戰車可以在2種模式間快速切換，能移動的短程攻擊模式可以造成的傷害較高，不能移動的遠程攻擊模式造成的傷害較低。大家可以藉由切換模式來獲得更多戰略優勢！





暗夜女巫 一次性技能：蝙蝠召喚─該技能可召喚一群憤怒的蝙蝠，在一開始的幾秒內可造成額外傷害。





骷髏氣球 一次性技能：骷髏轟炸─使用技能時，骷髏氣球會朝正下方丟下炸彈，造成範圍傷害並對城牆造成額外傷害。此外，爆炸效果還會召喚出骷髏兵進行後續的地面攻擊。





威能皮卡（之前是超級皮卡） 一次性技能：能量超載─現在可以手動使用她的爆炸技能，會對威能皮卡附近的敵軍造成範圍傷害。





倖存的部隊

當建築大師基地第1區域的戰鬥結束時，任何倖存的部隊和英雄機器將會延續到第2區域，並重新回到部署欄位，可以在第2區域的戰鬥再次使用。



而沒有在第1區域被部署的部隊，可以在開始進攻第2區域前更換成其他部隊。



治療小屋可以在進攻第2區域前為受傷的部隊恢復部分生命值，此外，根據擁有的預備營數量，大家也會獲得數量不等的額外增援部隊。在到達第2區域後，增援部隊會出現在額外的部署欄位供大家使用。在進行第2區域的戰鬥時，這些增援部隊將會為進攻帶來很大的幫助。



部隊等級調整

我們希望大家能盡快體驗到新版的建築大師基地與其戰鬥方式！我們知道，對於建築大師大本營等級較高的玩家，如果新解鎖的部隊要先從1級開始升級，升到較高等級後，再去測試新戰術——可能會讓玩家感到卻步。



因此，我們為訓練營中新解鎖的部隊設定最低等級，部隊一解鎖就會自動升至對應等級。以下列出各種部隊解鎖時的等級，如果部隊等級已經高於該最低等級，別擔心，他們的等級不會被重置！



狂暴野蠻人：1級



隱密弓箭手：1級



巨人拳擊手：3級



變異亡靈：3級



炸彈兵：5級



飛龍寶寶：5級



加農炮戰車：7級



暗夜女巫：9級



骷髏氣球：11級



威能皮卡：13級



飛豬騎士：15級



全新部隊：電火法師

電火法師在10級建築大師大本營解鎖，他將為戰場帶來電火交加的絢麗法術，不過眾所皆知他也是個玻璃大砲。他的生命值很低但傷害卻很高，身為一位電火雙修的法術大師，他能在這2種攻擊模式中自由切換。



烈火模式 ：在這個模式中，電火法師可以射出隨時間增加傷害的烈焰射線。



電擊模式 ：在這個模式中，電火法師可以發射蓄能緩慢但可在多個目標間彈跳的雷電攻擊。



電火法師在剛部署時的攻擊模式預設為烈火模式。點擊他在部署欄位中的圖像可以切換攻擊模式。



全新英雄機器：戰鬥直升機

在更新之後，建築大師仍然是建築大師基地中唯一的英雄。但我們為他提供了一些全新升級選擇！



戰鬥直升機

在8級建築大師大本營解鎖



飛天英雄機器



移動速度緩慢，射程遠，每秒傷害和生命值皆為中等。



戰鬥直升機的技能可以讓它快速向目標俯衝並投擲一枚巨大的炸彈，造成非常可觀的傷害。



英雄機器是一系列建築大師能在戰鬥中駕駛的兵器。在此之前，大家和戰爭機器的唯一互動就只是等到它的技能冷卻結束，然後狂按技能，接著再繼續等待它的技能冷卻結束。



現在英雄機器的技能分成3個蓄能等級。蓄能等級越高，技能威力就越強。所以要在蓄能等級1時就趕快使用英雄技能，還是要冒一點風險等到蓄能等級3再使出更強力的攻擊，就會是個需要思考的戰略決策。



在每個戰鬥區域只能部署1台英雄機器。當進入第2區域時，大家可以選擇繼續使用在第1區域時使用的英雄機器，但它只會擁有結束第1區域戰鬥時所剩餘的生命值，或是切換為另一台英雄機器，並擁有全部生命值。



戰爭機器：在5級建築大師大本營解鎖，在本次更新中戰爭機器的技能獲得了升級。當啟用電磁戰錘技能時，它會恢復生命值並造成更多的傷害。當蓄能等級達到2級以上，電磁戰錘會產生連鎖閃電攻擊多個目標。



全新防禦建築：X連弩

X連弩在10級建築大師大本營解鎖。這個全新防禦建築跟在家鄉村莊的X連弩非常類似，X連弩可以在2種模式間切換，一個模式只能攻擊地面單位，而另一個模式只能攻擊空中單位。



全新建築：奧托哨所

既然奧托打算要永久居住在建築大師基地中，我們覺得它這麼多年來的努力值得為它興建一個住所。哨所是第2區域中的主要建築，就像摧毀建築大師大本營一樣，進攻時摧毀哨所也會贏得一顆勝利之星。要得到另一顆勝利之星仍然需要達到50%摧毀率，而達到100%摧毀率可以得到最後一顆勝利之星。



在6級建築大師大本營解鎖



在10級建築大師大本營可以升至10級



特有技能 - 當奧托哨所被摧毀時，會出現一群電擊車持續攻擊附近的敵人。



全新建築：預備營

預備營和兵營類似，可以擴展部署欄位，讓大家在進攻時有更多部隊可以使用，但是這些增援部隊只有在完成第1區域的進攻後才能使用。在開始進攻前，大家可以選擇要使用哪種增援部隊，就和選擇要使用哪種一般建築大師基地部隊一樣。此外，當到達第2區域時，大家可以將現有的增援部隊更換成任何已解鎖的建築大師基地部隊。但要注意的是，一旦開始進攻第2區域，便無法更換增援部隊的兵種。每個預備營能提供1個增援部署欄位。



第1個預備營：升至6級建築大師大本營便可直接使用



第2個預備營：在9級建築大師大本營解鎖



全新建築：治療小屋

你絕對想不到這麼美味的料理竟然會出自一個叫治療小屋的地方，但話說回來，大家都知道老媽做的雞湯總是特別療癒。治療小屋是個很特別的建築，在完成第1區域的進攻後將要挑戰第2區域前，它會恢復倖存部隊的生命值。治療小屋的等級越高，倖存部隊恢復的生命值就越多。這鍋湯就是這麼好喝！



在6級建築大師大本營解鎖



其他調整

加農炮戰車的射程從9格增加至9.5格。



優化建築大師基地陷阱的觸發邏輯，觸發地雷和巨型地雷的最低彈射重量分別向上調整成2和3。這代表它們不再會被附近的一隻骷髏兵觸發。



優化炸彈兵的AI，如果城牆沒有與另外2塊城牆連結，炸彈兵會避免將其視為目標。



單一部署欄位只有1個單位的部隊如巨人拳擊手，現在在選擇下一個目標時邏輯會變得更加準確。



建築大師基地現在也有首領之旅囉。



彈射陷阱現在可以彈射彈跳單位，如野豬騎士。



因目標選擇的原因，守衛崗哨現在不再被視為防禦建築。



為因應更小的地圖，縮短許多建築大師基地防禦建築的射程。



在建築大師基地使用寶石略過等待時間的費用調整成與家鄉村莊一致。



建築大師基地的友誼戰調整為不再需要進行決鬥。



加農炮、迫擊炮和法師塔的圖像進行微小的調整。

問題修復及優化

在陣型編輯器外被鏟起的障礙物也可以被存放。



在某些顯示大量資源花費的按鈕中，每三位數字間加一個空格。



修復移動法術塔和建築工人小屋時的自身和區域的顯示問題。



在編輯友誼戰軍隊設定介面中查看超級部隊資訊介面時，如果它們沒有次要單位，則隱藏「...」按鈕。



修復在對戰地圖結束對戰後，進行的軍隊訓練佇列無法正常清除的問題。



修復在擁有其他未放置建築物的情況下，在獲得新的未放置建築物時會發生的閃退問題。



修復城牆升級任務中對剩餘可升級城牆數量計算錯誤的問題。



修復突襲結算畫面中進攻順序數字顛倒的問題。



修復在挑戰關卡中嘗試查看空著的部落城堡時導致閃退的問題。



修復在防守時天使會治療建築的問題。



修復遠程地面部隊在試圖瞄準防禦中且飛出遊戲地圖的迷你熔岩犬時，偶爾會卡住的問題。



現在可以在實驗室升級期間使用研究藥水（透過魔法物品按鈕和魔法物品倉庫）。



現在在實驗室升級期間，也會顯示剩餘研究加成的持續時間。



修復一個罕見的問題，當玩家使用已經移除的「出售建築」功能來出售他們的兵營時，可能會在重新連線的戰鬥中被困住，無法部署任何兵種也無法獲勝。



現在他們將收到野蠻人增援。



建築大師基地的空中炸彈不會再無限追蹤目標，如果在10秒內沒有碰到目標，它們就會爆炸。



AI優化

優化天使的AI，當附近同時有受傷單位和未受傷單位時，會更加一致地選擇治療受傷單位。



在重新部署召回的大守護者時，大守護者將重新計算跟隨軍隊。



如果野蠻人攻城槌剛好瞄準周圍沒有空間的城牆時，會防止他們被卡住。



增加雷電泰坦的「大守護者權重」，讓大守護者更有可能跟隨他們。



修復使用戰寵鳳凰的英雄有時不會觸發特斯拉電磁塔的問題。

如想更深入了解本次更新中的全新戰術、陣形設計和升級策略，我們極力推薦大家觀看《部落衝突》內容創作者們所製作的內容。



我們對於再次推出建築大師基地感到超級期待，也已經等不及想看看大家會與我們分享什麼樣的精采戰鬥，豪取6星勝利！



下次再見囉。



全面開戰！

