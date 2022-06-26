首領們，大家好！



家鄉村莊是《部落衝突》的核心所在，而且我們希望讓遊戲各方面都趣味盎然且富有生機。這次更新我們將推出一系列重大改動，涉及軍隊的訓練和家鄉村莊的升級方式。好了，讓我們進入正題吧！

訓練費用取消

這次更新上線後，所有部隊、法術、攻城機器的金幣/聖水/闇黑重油花費都會取消。是的，沒錯！更新之後，訓練軍隊不用再花費這些資源了！

我們希望玩家能盡情嘗試新的戰術和策略，而不需要擔心「如果嘗試失敗，我的資源不就白費了？」這種事情，所以我們決定取消訓練費用，這樣大家就可以毫無負擔地去實際測試自己的研究成果囉！

軍隊的訓練時間和所需空間和更新前一致。

周期挑戰中的訓練加成尊享福利現在只會影響到訓練時間。

為部落成員捐兵不再獲得資源返還。

移除部落援軍返還費用的尊享福利。

活動將不再包含部隊或法術的訓練費用折扣。

傳說聯盟的戰利品數量調整，聖水數量減少，以配對金幣數量。

聖水用途調整

移除部隊訓練費用之後，聖水資源會變得比較充裕。因此我們做出對應調整，主要將影響大本營等級較低的玩家：