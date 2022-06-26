首領們，大家好！
家鄉村莊是《部落衝突》的核心所在，而且我們希望讓遊戲各方面都趣味盎然且富有生機。這次更新我們將推出一系列重大改動，涉及軍隊的訓練和家鄉村莊的升級方式。好了，讓我們進入正題吧！
訓練費用取消
這次更新上線後，所有部隊、法術、攻城機器的金幣/聖水/闇黑重油花費都會取消。是的，沒錯！更新之後，訓練軍隊不用再花費這些資源了！
我們希望玩家能盡情嘗試新的戰術和策略，而不需要擔心「如果嘗試失敗，我的資源不就白費了？」這種事情，所以我們決定取消訓練費用，這樣大家就可以毫無負擔地去實際測試自己的研究成果囉！
軍隊的訓練時間和所需空間和更新前一致。
周期挑戰中的訓練加成尊享福利現在只會影響到訓練時間。
為部落成員捐兵不再獲得資源返還。
移除部落援軍返還費用的尊享福利。
活動將不再包含部隊或法術的訓練費用折扣。
傳說聯盟的戰利品數量調整，聖水數量減少，以配對金幣數量。
聖水用途調整
移除部隊訓練費用之後，聖水資源會變得比較充裕。因此我們做出對應調整，主要將影響大本營等級較低的玩家：
從5級大本營開始，就可以選擇使用金幣或聖水升級城牆。
現在所有等級的部落城堡均需使用聖水升級，所需聖水的數量與之前所需的金幣數相同。
新增一鍵移除全部軍隊功能
再也不用一個一個地去移除不想要的軍隊囉！更新前，想要移除掉全部軍隊是件有點麻煩的事，玩家需要一個一個地手動將單位移除掉。
更新後，軍隊概況介面每個分類欄位（部隊、法術及攻城機器）的右上角將新增一個垃圾桶圖示。只要點一下，就可以移除訓練好的全部單位。
更新後，清除原有軍隊、重新編列陣容的速度會比以前更快囉！
超級部隊快速增援
你是否遇過部落成員請求特定超級部隊增援，卻因自己沒有啟用該超級部隊而無法捐贈的情況呢？本次更新後，只要是你已經解鎖的超級部隊，即使還未啟用也可以增援囉。
1寶石快速增援也適用於超級部隊，同時仍可享受到相關的黃金通行證尊享福利和部落特權！
場景隨機選用功能
場景隨機選用功能和英雄造型隨機選用功能類似。你可以點擊村莊大本營，在更換場景介面開啟該功能。開啟場景隨機選用功能後，就可以從已獲得的場景中進行選擇。每次返回家鄉村莊時，家鄉場景都會在選定的場景中隨機切換。要注意的是，你只能選擇已解鎖的場景，且家鄉場景只會在選定的場景中隨機切換。
其他場景相關調整
新增「暗影禁地」專屬的全新環境音效和音樂。
調整「暗影禁地」場景中部落首都飛空艇和鑄幣工坊的亮度和位置。
調整「狂野叢林」場景中部落首都飛空艇和鑄幣工坊的位置。
調整「狂野叢林」場景中建築大師船隻的位置。
調整「臥虎山脈」場景中部落首都飛空艇和鑄幣工坊的位置。
調整「臥虎山脈」場景中建築大師船隻的位置。
調整「臥虎山脈」場景的視角邊界，現在可以看到更多該場景的內容。
「南瓜墓地」場景現在使用萬聖節主題環境音效和音樂。
「踏雪時光」場景現在使用冬季主題環境音效和音樂。
「凜冽寒冬」場景現在使用冬季主題環境音效和音樂。
其他遊戲調整和問題修復
如果有召喚單位或鏡像法術產生的單位出現在隱形法術的作用範圍內，隱形法術的效果會立即對這些單位生效。
提升11級大本營以下村莊在傳說聯盟中可獲得的戰利品數量。
修復之前的部落城堡請求仍然存在卻使用部落城堡中部分援軍時，會出現的增援問題。
修復當部落城堡中有低等級部隊時，捐贈部分滿級部隊後打開增援介面會出現的問題。
電擊陷阱的攻擊範圍提升2倍，與空中炸彈和搜空地雷一致。
修復地面目標鎖定的問題，主要是攻城烈焰車無法鎖定距離最近的建築的問題。
在防守時，如果建築工人正在鑄幣工坊工作，他們將不再鎖定鑄幣工坊，也不會再跑到上方的角落。
修復讓建築工人去鑄幣工坊工作或升級建築工人小屋時，建築工人偷懶睡覺的問題。
修復在對戰地圖介面打開部落視圖時，會顯示突襲記錄而不是部落對戰記錄的UI問題。
對水域進行調整，新增細微波紋的效果。
減少部隊進入彈跳法術範圍和特斯拉電磁塔出現在部隊前時的目標重新鎖定延遲。
修復攻城機器資訊介面的容量圖示。
修復目前所在部落和參加上一次突襲週末所在部落為同一部落時，查看上一次突襲週末進攻/防守突襲，然後直接發動進攻會返回到錯誤地圖的問題。