首領們，大家好！

歡迎回到建築大師基地2.0更新預告2！



昨天為大家介紹了戰鬥直升機，這是一種全新的英雄機器，建築大師將能乘坐它進行多區域攻防提供空中支援。同時我們也分享了新的部落技能，讓大家的戰鬥比以往更具策略性。



在今天更新預告中，我們將討論建築大師基地戰鬥的變化，和你如何從進攻和防守中或者建築大師基地金幣和建築大師基地聖水，以及你將如何提升或失去獎盃，還有勝利額外獲得獎勵的系統調整。



銅色勝利之星 vs 銀色勝利之星：戰利品獎勵和聯盟賽變化

我們對建築大師基地戰鬥做出的重大調整是關於獲得額外資源獎勵的方式，在之前的版本中，我們每天獲得的資源受到「對抗賽3次獲勝獎勵」的限制，現在，我們透過新增「建築大師基地勝利之星獎勵」來改善這個獎勵系統。



建築大師基地現在新增了兩種不同的星星類型：銅色勝利之星和銀色勝利之星。銅色勝利之星是透過多區域攻防的第1區域進攻獲得，銀色勝利之星則是透過第2區域進攻獲得。



在第1區域達到100%摧毀率可以獲得3顆銅色勝利之星；在第2區域達到100%摧毀率可以獲得3顆銀色勝利之星，最多可獲得總共6顆星星，即200%的摧毀率。



完成建築大師基地的勝利之星能獲得額外的資源戰利品，而大家勝利之星需要的星數會視所在聯盟賽而定，需要獲得7至12顆星，才能獲得勝利之星獎勵。你所在的聯盟賽盃段越高，就能獲得越多的建築大師基地金幣和聖水獎勵。



一起來看看幾個例子：



如果你在第1區域達成58%摧毀率，並摧毀對方的大本營，你將獲得2顆銅色勝利之星，並在建築大師基地勝利之星獎勵中累積2顆星。



如果你在第1區域達成100%摧毀率，然後在第2區域獲得10%摧毀率，並沒有摧毀對方的奧托哨所，你將獲得3顆銅色勝利之星，並在建築大師基地勝利之星獎勵中累積3顆星。



如果你在地1區域達成100%摧毀率，然後在第2區域獲得58%摧毀率，並成功摧毀對方的奧托哨所，你將獲得3顆銅色勝利之星和2顆銀色勝利之星，共計5顆星，同樣會在建築大師基地勝利之星獎勵中累積5顆星。



最後，如果你在第1區域和第2區域均達成100%摧毀率，那你將獲得3顆銅色勝利之星和3顆銀色勝利之星，共計5顆星，被累積至建築大師基地勝利之星獎勵中。

建築大師基地勝利之星系統最棒的一點是，即使勝利之星獎勵已經進入冷卻時間，你仍然可以繼續藉由進攻和防守去獲取資源，不會受到3次獲勝獎勵的限制。



建築大師基地進攻和獎盃機制的調整

另一個建築大師基地進攻的變化是取消1對1的對抗賽。如前面提到的，新的戰鬥機制目標是盡可能拿到3顆銀色勝利之星，以獲得最多的獎勵，同時在建築大師基地的勝利之星獎勵中獲取更多戰利品。



每次你進攻時，你的建築大師基地都會被另外一位玩家進攻，即使你當時在線上。這代表你每次進攻都須面對相同次數的防守。由於在建築大師基地戰鬥不會搶走其他玩家的資源，這代表你可以儲存資源，也不用擔心防守其他玩家的進攻會失去你辛苦累積的資源。



進攻其他人的建築大師基地可獲取建築大師基地金幣，而防守其他人則可獲得建築大師基地聖水。這代表不僅提升你的進攻能力很重要，同時，打造強大的防守陣型也能有所回報。當你從進攻中獲得一次防守，獲取到的建築大師基地聖水將放在聖水車中。即使你在線上，但有人進攻你時，你也會收到通知！你可以即時觀看其他人進攻你的建築大師基地，來查看自己的陣型有什麼需要調整的地方。



如同在戰利品獎勵和聯盟賽變化中提到的，即使已經贏得建築大師基地的勝利之星獎勵，仍可持續進攻不限次數。因為建築大師基地的戰鬥不再是1對1，所以大家可以在前一次進攻結束後立即展開下一次的進攻！不用等待對手慢慢地放隱密弓箭手！



獎盃將透過進攻和防守去獲得和失去，成功進攻其他人的建築大師基地可以獲得獎盃，而其他人成功進攻你的建築大師基地，則會導致你失去獎盃。總獎盃數的增減和大家在家鄉村莊中的傳說聯盟類似，取決於你獲得的星數和摧毀的百分比。獲得/失去獎盃與自己的建築大師大本營等級相關，進攻時獲得的獎盃數取決於進攻方的建築大師大本營等級，而防守時失去的獎盃數則取決於防守方的建築大師大本營等級。



讓我們稍微切換一下模式

許多玩家都知道這次更新建築大師基地將推出10本。明天我們將展示全新的建築大師大本營，讓大家一探究竟。我們知道大家很期待一些全新消息，所以請務必留意我們下一個更新預告！



※最終更新內容請以遊戲實裝為準

