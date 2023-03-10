平衡進攻和防禦

在目前建築大師基地的對抗賽中，好的防禦和好的進攻同樣重要，這是我們很喜歡的一點。但對抗賽也有一些問題（我們之前討論過了），我們將在建築大師基地2.0中解決這些問題。對抗賽不再像之前那樣，兩個玩家同時互相進攻對方的村莊，而是採用和家鄉村莊多人遊戲類似的玩法。



當你發動進攻時會配對到一個和你獎盃範圍相近的對手。你無法跳過目前的對手，因此必須在短時間內制定好策略，攻陷敵方基地以防止掉盃。正如建築大師所說的：「不要搶別人的東西——那樣太粗魯了！」 在進攻中每獲得一顆勝利之星，都會獲得一定數量的建築大師金幣。



「那建築大師聖水呢？」 就知道你們會問這個問題。大家可以透過防禦獲得建築大師聖水。每發動一次進攻，都會進行一次防禦。無論你發動多少次進攻，防禦和進攻的次數都會保持一致。即使你在線上，也可能會需要進行防禦。防禦時，系統將根據進攻方未獲得的勝利之星數提供獎勵。例如：對手獲得了2顆勝利之星，你就會得到1顆勝利之星的獎勵。我們不希望玩家和在家鄉村莊時一樣，為了防禦而感到煩惱困擾。而是希望玩家們能非常期待在建築大師基地靠著出色的防禦獲得獎勵。



我們非常喜歡這個機制，優秀的進攻可以讓你獲得建築大師金幣來打造更堅固的防禦，優秀的防禦可以讓你獲得建築大師聖水來提升你的進攻實力。我們認為這樣能鼓勵玩家兼顧攻防兩面，讓大家在對抗賽中不再那麼隨意。



建築大師基地也加入聯盟賽了。你的聯盟段位越高，在進攻和防禦時能獲得的獎勵就更多。我們還會推出勝利之星獎勵，獎勵包括建築大師金幣和建築大師聖水。不同的聯盟段位能獲得的獎勵數量也不同。獲得勝利之星獎勵所需的勝利之星數量取決於玩家所處的聯盟段位。玩家的聯盟段位越高，需要獲得的勝利之星數量就越多。每日勝利之星獎勵可能是大部分玩家每天獲得資源的主要來源。但是獲取每日勝利之星獎勵後，大家也可以繼續發起更多次進攻以獲得更多獎勵。