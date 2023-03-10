嗨，首領們！
我是你們的老朋友Stuart，《部落衝突》遊戲團隊負責人。雖然赫爾辛基的天氣很冷，但建築大師基地2.0的開發工作正在如火如荼地進行中！上一篇貼文發布後，我們一直都在琢磨「英雄式部隊」這個概念，而且變得越來越有趣。今天，我想和大家聊聊建築大師基地2.0更新中的其他調整。
平衡進攻和防禦
在目前建築大師基地的對抗賽中，好的防禦和好的進攻同樣重要，這是我們很喜歡的一點。但對抗賽也有一些問題（我們之前討論過了），我們將在建築大師基地2.0中解決這些問題。對抗賽不再像之前那樣，兩個玩家同時互相進攻對方的村莊，而是採用和家鄉村莊多人遊戲類似的玩法。
當你發動進攻時會配對到一個和你獎盃範圍相近的對手。你無法跳過目前的對手，因此必須在短時間內制定好策略，攻陷敵方基地以防止掉盃。正如建築大師所說的：「不要搶別人的東西——那樣太粗魯了！」 在進攻中每獲得一顆勝利之星，都會獲得一定數量的建築大師金幣。
「那建築大師聖水呢？」 就知道你們會問這個問題。大家可以透過防禦獲得建築大師聖水。每發動一次進攻，都會進行一次防禦。無論你發動多少次進攻，防禦和進攻的次數都會保持一致。即使你在線上，也可能會需要進行防禦。防禦時，系統將根據進攻方未獲得的勝利之星數提供獎勵。例如：對手獲得了2顆勝利之星，你就會得到1顆勝利之星的獎勵。我們不希望玩家和在家鄉村莊時一樣，為了防禦而感到煩惱困擾。而是希望玩家們能非常期待在建築大師基地靠著出色的防禦獲得獎勵。
我們非常喜歡這個機制，優秀的進攻可以讓你獲得建築大師金幣來打造更堅固的防禦，優秀的防禦可以讓你獲得建築大師聖水來提升你的進攻實力。我們認為這樣能鼓勵玩家兼顧攻防兩面，讓大家在對抗賽中不再那麼隨意。
建築大師基地也加入聯盟賽了。你的聯盟段位越高，在進攻和防禦時能獲得的獎勵就更多。我們還會推出勝利之星獎勵，獎勵包括建築大師金幣和建築大師聖水。不同的聯盟段位能獲得的獎勵數量也不同。獲得勝利之星獎勵所需的勝利之星數量取決於玩家所處的聯盟段位。玩家的聯盟段位越高，需要獲得的勝利之星數量就越多。每日勝利之星獎勵可能是大部分玩家每天獲得資源的主要來源。但是獲取每日勝利之星獎勵後，大家也可以繼續發起更多次進攻以獲得更多獎勵。
平衡建築工人
隨著玩家獲取資源的方式變得更靈活，我們希望使用資源也變得更加容易。更新實裝後，大家將在建築大師基地達到6級時解鎖奧托，奧托將成為建築大師基地的第2位永久建築工人。但之前那些為了將建築大師送去家鄉村莊，而花費大量時間精力解鎖奧托的玩家會受影響嗎？這個機制會取消嗎？
會，但也不算會 。我們希望建築大師能待在建築大師基地裡，這樣建築大師基地6級以上的玩家就能有2位建築工人來升級基地。所以在更新後，當建築大師大本營達到9級時可以為家鄉村莊解鎖第6位永久建築工人。建築大師決定建造一個機器建築工人，並將它送到家鄉村莊幫忙。建築大師試圖將這個機器人偽裝成一般建築工人，但大家可以自己看看成不成功。
在目前的遊戲中，大家需要在「建築大師基地有2位建築工人」和「家鄉村莊有6位建築工人」之間做選擇。這讓我們很難平衡2個村莊的升級。我們認為在家鄉村莊永久加入一位建築工人能讓事情變得更簡單。
解鎖第6位建築工人需達成的條件將略有變化。我們會讓這些達成條件變得更全面、更有彈性。我們不希望看到所有玩家都先將加農炮戰車和超級特斯拉電磁塔升至滿級。關於新條件的具體細節我們仍在籌劃中。但達成新條件的難度會和現在差不多，且大家現在在遊戲中已達成的條件也仍然有效。
希望這篇文章能為大家解答關於建築大師基地2.0進攻系統、獎勵和建築工人調整的一些疑惑。下次我們再來聊聊我們目前正在進行的一些調整，這些調整將讓3星勝利變得更加容易！
全面開戰！
Stuart和《部落衝突》遊戲團隊！