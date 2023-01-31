首領們，大家好！
我是你們的老朋友Stuart，《部落衝突》遊戲團隊負責人。希望大家2023年都擁有好的開始！
從2023年開始到現在，我們的團隊一直在測試建築大師基地2.0重製過程中的原型部隊，也獲得不少歡樂。Darian沒有打算就部分重製內容做一期更新預告，那我就來和大家聊聊《部落衝突》團隊是如何進行重製的工作，我覺得這應該是個不錯的主意。
目前建築大師基地的一大優點就是核心內容集中，而且能感受到策略帶來的樂趣。在重製中，我們在想如何將這個優點繼續放大，做得更好。我們的遊戲設計師Alex和遊戲程式設計師Simião，已經一起為此工作了幾個星期。他們主要在嘗試兩件事：一是減少部隊數量並提升部隊強度，二是賦予更多部隊主動技能。
之所以要減少部隊數量並提升部隊強度，是因為這樣可以改變把部隊全放完的一波流打法，並鼓勵玩家想出更具創意的部署策略。Alex和Simião對此進行各種嘗試，甚至測試了每個部署欄位最多只有1個部隊的極端情況！目前我們團隊內更偏好1個部署欄位4個狂暴野蠻人的方案。對我們來說，數量的減少滿不錯的，因為部隊變得更強，而且部署每個欄位的部隊也變得更加重要。
減少欄位內部隊數量的另一個原因是，我們想讓建築大師基地的部隊變得更像英雄，和英雄一樣具備主動技能。因為目前建築大師基地沒有法術。和在家鄉村莊中的進攻相比，玩家能做的事情比較少。當你在進攻敵方基地時發現形勢不對，但沒有可用來干預、調整局勢的方法，那種情況很煩人！雖然我們可以加入法術，但我們認為嘗試部隊特有的主動技能可能更有趣，因為建築大師基地部隊已經有自動啟動的特殊技能了。我們也認為這樣做有助於後續推出有趣的新部隊，並創造與家鄉村莊更加不同的感覺。
Alex和Simião也一直在嘗試各種不同觸發技能的操控方式，並在設法確定具備技能的部隊其準確數量。目前我們已經確定一種類似於觸發英雄技能的操控方式，但我們仍在研究另一種操控方式，那就是讓玩家直接點擊已部署的部隊來觸發技能。我個人最喜歡的是炸彈兵的新技能：使用技能後，炸彈兵丟出的下一枚炸彈會在多個目標間彈跳，有點像巨石投手，更能深入敵方基地的進攻。從新的角度來看熟悉的部隊，並嘗試思考如何充分使用這些全新部隊，非常有趣。
大家千萬不要錯過這部影片！
Alex和Simião是這部分建築大師基地重製工作的唯二負責人，同時其他小組也在負責其他部分的工作。在我們的工作中，這些小型任務小組經常會自行開發一些東西，以便更輕鬆地進行討論並做出決策。但是我們總是會和整個《部落衝突》團隊一起測試所有內容。從開發人員、數據分析師到行銷影片製作人，每個人都被邀請參與。大家都知道多多嘗試、提供建議並創造出最好的內容，是工作中非常重要的一部分。
目前還在非常早期的測試階段，我們尚未去完善平衡所有的內容。如果有部隊太強或太弱，我們一定會修復它。但最重要的關注點在於我們是否認為遊戲內容有趣且容易理解。我們也很少加入新的視覺效果——我們會等到對機制和需求更加確定時再來做這些工作。之後，當我們更加確定某個想法時，遊戲測試會更加注意整體細節和優化。我們還從其他Supercell同事和一些值得信任的外部玩家那裡收集更多建議。
希望大家覺得這次的更新預告和分享是有趣的。需要注意的是，這些都是非常早期的開發工作，在大家可以正式體驗到這些內容之前，可能會有所調整。我們很想聽聽大家對這些調整的看法，特別是大家期待什麼部隊具備主動技能。相信大家很快就能讀到我發布的下一期內容，到時我可能會解釋為什麼我們沒有在上述影片中測試9級建築大師大本營。
全面開戰！
Stuart & 《部落衝突》遊戲團隊