首領們，大家好！

我是你們的老朋友Stuart，《部落衝突》遊戲團隊負責人。希望大家2023年都擁有好的開始！



從2023年開始到現在，我們的團隊一直在測試建築大師基地2.0重製過程中的原型部隊，也獲得不少歡樂。Darian沒有打算就部分重製內容做一期更新預告，那我就來和大家聊聊《部落衝突》團隊是如何進行重製的工作，我覺得這應該是個不錯的主意。