首領們，大家好！
建築大師基地2.0更新就快上線囉！在正式介紹本次更新的精彩內容之前，我們想先為大家補充一些資訊，介紹一下在新版本實裝時，大家的建築大師基地會有什麼調整。
陣型調整
陣型調整 - 6級以上建築大師大本營
如果你還沒有看過遊戲團隊負責人Stuart關於新版建築大師基地的文章，建議你可以先去看看，其中介紹了全新的多階段進攻機制！在新機制中，我們希望能保持大家在低本建築大師基地時講究策略的玩法。將建築大師基地劃分為2個進攻區域，將讓大家有更多空間加強防禦，也能進一步開發新的防守策略、阻撓對手進攻。
建築大師大本營已經升至6級以上的玩家，會自動解鎖建築大師基地西側的洞穴入口，可以由此進入建築大師基地的第2區域。為了應對這項改動，建築大師基地的防禦設施將被隨機分配到這2個區域中。所有裝飾都會被自動存放起來，而未被移除的障礙物會留在原地。
此外，地圖面積縮小或建築/陷阱重新分配後，可能會使一些障礙物無法留在原地。這些受影響的障礙物會被自動移到隨機的位置。但高草叢除外，它們會直接被移除。
1至5級建築大師大本營
對於建築大師大本營低於6級的玩家，我們會將其陣型移動到建築大師基地地圖的中央，同時盡量保持原本的陣型不變。在縮小後的新地圖中，如果有4個以下的建築/陷阱無法放在原位，則這些建築/陷阱會被隨機放置。如果超過4個建築/陷阱無法放在原位，則系統會隨機安排整個建築大師基地的整體陣型。未啟用的陣型會被直接移除。
部隊等級調整
我們希望大家能盡快體驗到新版的建築大師基地與其戰鬥方式！我們知道，對於建築大師大本營等級較高的玩家，如果新解鎖的部隊要先從1級開始升級，升到較高等級後，再去測試新戰術——可能會讓玩家感到卻步。
因此，我們為訓練營中新解鎖的部隊設定最低等級。部隊一解鎖就會自動升至對應等級。以下列出各種部隊解鎖時的等級。如果你的部隊等級已經高於該最低等級，別擔心，他們的等級不會被重置！
狂暴野蠻人：1級
隱密弓箭手：1級
巨人拳擊手：3級
變異亡靈：3級
炸彈兵：5級
飛龍寶寶：5級
加農炮戰車：7級
暗夜女巫：9級
骷髏氣球：11級
威能皮卡：13級
飛豬騎士：15級
奧托自動解鎖
遊戲團隊負責人Stuart在先前的文章中曾提到，我們會調整家鄉村莊解鎖第6位建築工人的條件。以前，玩家需要完成一系列任務才能解鎖建築大師的機器人助手「奧托」，然後建築大師就可以在家鄉村莊和建築大師基地間旅行，助你一臂......不對，是一錘之力。
巴布閃亮登場！這個勤快又實用的機器助手認為自己真的是個人——或者說，是「真的建築工人」。將建築大師大本營升至9級後，需要完成一系列新任務，然後就可以解鎖巴布囉！完成這些任務之後，巴布就會出現在你的家鄉村莊，成為額外的建築工人。
以下是解鎖巴布所需完成的任務：
完成3項改裝升級；
將任一部隊升至18級；
將任一防禦升至9級；
所有英雄的等級之和達到45級。從商店中購買的新英雄機器，其初始等級為15級。
如果你在本次更新前就已經解鎖奧托了，它會被自動替換為巴布。奧托會被送回建築大師基地，成為建築大師基地的第2名建築工人。
感謝大家的閱讀，我們後續還會分享更多關於新版建築大師基地的精彩內容！我們希望，本文的介紹可以讓大家在玩到新版建築大師基地時，不會感到困惑並快速上手！
除了本文之外，我們正在製作更多篇內容豐富的更新預告！如果你有其他關於本文與本次更新的想法或問題，請追蹤我們的官方社群平台並留言給我們，還能第一時間獲取最新資訊唷！
全面開戰！
Stuart