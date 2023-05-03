陣型調整

陣型調整 - 6級以上建築大師大本營



如果你還沒有看過遊戲團隊負責人Stuart關於新版建築大師基地的文章，建議你可以先去看看，其中介紹了全新的多階段進攻機制！在新機制中，我們希望能保持大家在低本建築大師基地時講究策略的玩法。將建築大師基地劃分為2個進攻區域，將讓大家有更多空間加強防禦，也能進一步開發新的防守策略、阻撓對手進攻。



建築大師大本營已經升至6級以上的玩家，會自動解鎖建築大師基地西側的洞穴入口，可以由此進入建築大師基地的第2區域。為了應對這項改動，建築大師基地的防禦設施將被隨機分配到這2個區域中。所有裝飾都會被自動存放起來，而未被移除的障礙物會留在原地。



此外，地圖面積縮小或建築/陷阱重新分配後，可能會使一些障礙物無法留在原地。這些受影響的障礙物會被自動移到隨機的位置。但高草叢除外，它們會直接被移除。



1至5級建築大師大本營



對於建築大師大本營低於6級的玩家，我們會將其陣型移動到建築大師基地地圖的中央，同時盡量保持原本的陣型不變。在縮小後的新地圖中，如果有4個以下的建築/陷阱無法放在原位，則這些建築/陷阱會被隨機放置。如果超過4個建築/陷阱無法放在原位，則系統會隨機安排整個建築大師基地的整體陣型。未啟用的陣型會被直接移除。

