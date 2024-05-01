首領們，大家好！
快來和厄林·哈蘭德一起征戰《部落衝突》吧！你沒有看錯，他也在玩《部落衝突》！本賽季將推出野蠻人之王哈蘭德造型，還有許多超讚內容唷！和哈蘭德一起豪取勝利吧！
時間：5月1日至5月31日
所有大本營等級達到3級的玩家，都可以使用足球主題的限時兵種「自由球野蠻人」！
他會將足球精準踢向最近的防禦建築，隨後開始攻擊其他建築。
除了自由球野蠻人之外，界外球巨人也來一起踢球囉，可以透過代幣活動獲取。以下是本次活動的詳情介紹！
時間：5月1日至5月31日
所有大本營等級達到4級的玩家，都能體驗12個有趣的足球主題挑戰關卡！
在挑戰關卡中收集勝利之星的同時，你將獲得各種獎勵，包括「並肩哈蘭德」賽季的專屬裝飾！
每兩天會解鎖一個新的挑戰關卡，率先登場的是哈蘭德自己設計的基地！在頂級足球前鋒面前展現你的進攻技巧吧！祝你好運！
在挑戰關卡中完美出擊，還可贏取更豐富的的獎勵，包括礦石、部落小屋樣式和裝飾！
除了體驗這些挑戰關卡之外，還可以參與第1、4、6、8、10、12關的特別排行榜。在排行榜上名列第一，可獲得高達50,000寶石的獎勵！
日期：5月7日至5月24日
要推進「並肩哈蘭德」活動進度，你需要摧毀大本營，以及三種其他防禦建築（將從加農炮、箭塔、地獄之塔中隨機選擇）。鎖定並摧毀這些目標建築，贏取額外代幣！
所有大本營等級達到6級的玩家，從5月7日開始，可透過代幣活動的免費獎勵之路解鎖一個額外的限時兵種：界外球巨人！
界外球巨人會向距離最近的建築投擲一顆威力巨大的彈跳足球，隨後開始攻擊其他建築。
除了限時兵種之外，還可以使用一種新的限時法術：黃牌法術！
黃牌法術會暫時讓目標防禦建築或英雄停止戰鬥。效果持續期間，這些建築或英雄無法攻擊，也無法被攻擊。
隨著你在這個獨特的活動獎勵之路上前進，你可以使用收集到的活動幣，解鎖野蠻人之王的全新史詩英雄裝備：尖刺足球！
野蠻人之王向最近的建築射出尖刺足球，它能彈向其他建築並造成傷害。尖刺足球不會彈向部隊。
在活動獎勵之路的末端，你將能夠使用活動幣，在活動商店解鎖足球女皇造型！
「足球盛典」場景：可透過商店獲取，為你提供足球主題英雄造型所需的場地！
足球女皇：可透過活動商店獲取。
野蠻人之王哈蘭德：可透過商店獲取。
足球勇者：可透過黃金通行證獲取。
足球之王和足球守護者：可透過商店獲取。