首領們，大家好！

快來和厄林·哈蘭德一起征戰《部落衝突》吧！你沒有看錯，他也在玩《部落衝突》！本賽季將推出野蠻人之王哈蘭德造型，還有許多超讚內容唷！和哈蘭德一起豪取勝利吧！

時間：5月1日至5月31日

除了自由球野蠻人之外，界外球巨人也來一起踢球囉，可以透過代幣活動獲取。以下是本次活動的詳情介紹！

他會將足球精準踢向最近的防禦建築，隨後開始攻擊其他建築。

所有大本營等級達到3級的玩家，都可以使用足球主題的限時兵種「自由球野蠻人」！

時間：5月1日至5月31日

所有大本營等級達到4級的玩家，都能體驗12個有趣的足球主題挑戰關卡！

在挑戰關卡中收集勝利之星的同時，你將獲得各種獎勵，包括「並肩哈蘭德」賽季的專屬裝飾！

每兩天會解鎖一個新的挑戰關卡，率先登場的是哈蘭德自己設計的基地！在頂級足球前鋒面前展現你的進攻技巧吧！祝你好運！

在挑戰關卡中完美出擊，還可贏取更豐富的的獎勵，包括礦石、部落小屋樣式和裝飾！