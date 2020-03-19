除了之前公佈的建築大師基地和家鄉村莊升級費用減少的調整外，我們還準備了多項11本至13本玩家的專屬內容哦！

本次更新後，部分建築、兵種、防禦和法術提升等級上限。另外，針對13本，玩家可從13級升至14級的城牆數量增加50塊。來看看詳情吧！