除了之前公佈的建築大師基地和家鄉村莊升級費用減少的調整外，我們還準備了多項11本至13本玩家的專屬內容哦！
本次更新後，部分建築、兵種、防禦和法術提升等級上限。另外，針對13本，玩家可從13級升至14級的城牆數量增加50塊。來看看詳情吧！
部隊
|大本營等級
|部隊
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|12
|哥布林
|8
|10,500,000
|12天
|62
|126
|250
|7秒
|12
|野蠻人
|9
|11,000,000
|12 天
|38
|230
|350
|5秒'
|13
|亡靈
|9
|250,000
|15天12小時
|66
|102
|12
|18秒
|13
|瓦基麗武神
|8
|260,000
|16天
|193
|1650
|220
|1分30秒
法術
|大本營等級
|法術
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒 最大傷害值
|速度降低
|攻擊速度降低
|配製費用
|13
|毒藥法術
|7
|260,000
|15天 12小時
|280
|44%
|65%
|185 闇黑重油
此外，9本（之前是10本）即可在實驗室將冰凍法術升至2級。
資源建築
|大本營等級
|資源建築
|等級
|容量
|生產速度
|生命值
|升級費用
|升級時間
|11
|金礦
|14
|300,000
|5600/小時
|1180
|840,000 聖水
|5天
|11
|聖水收集器
|14
|300,000
|5600/小時
|1180
|840,000 金幣
|5天
|11
|闇黑重油提煉井
|8
|3 000
|140/小時
|1380
|3,500,000 聖水
|6天
外，9本（之前是10本）即可建造第3個闇黑重油提煉井。
防禦建築
|大本營等級
|防禦建築
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|13
|箭塔
|18
|14,000,000
|15天
|128
|1510
|13
|迫擊砲
|13
|14,500,000
|16天
|42
|1100
|13
|炸彈塔
|8
|15,500,000
|16天
|72/450
|1900
城牆
13本玩家可升至14級的城牆增加50塊。
以上內容尚未實裝，預計將於春季更新實裝，敬請留意後續消息！
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊