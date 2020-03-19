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2020年3月19日
Blog – Clash of Clans

【春季更新預告】全新等級上限

除了之前公佈的建築大師基地和家鄉村莊升級費用減少的調整外，我們還準備了多項11本至13本玩家的專屬內容哦！

本次更新後，部分建築、兵種、防禦和法術提升等級上限。另外，針對13本，玩家可從13級升至14級的城牆數量增加50塊。來看看詳情吧！

部隊

大本營等級部隊等級升級費用升級時間 每秒傷害值生命值訓練費用訓練時間
12哥布林810,500,00012天621262507秒
12野蠻人911,000,00012 天382303505秒'
13亡靈9250,00015天12小時661021218秒
13瓦基麗武神8260,00016天 19316502201分30秒

法術

大本營等級法術等級 升級費用升級時間 每秒 最大傷害值速度降低攻擊速度降低 配製費用
13毒藥法術7260,00015天 12小時28044%65%185 闇黑重油

此外，9本（之前是10本）即可在實驗室將冰凍法術升至2級。

資源建築

大本營等級 資源建築等級容量生產速度生命值升級費用升級時間
11金礦14300,0005600/小時1180840,000 聖水5天
11聖水收集器14300,0005600/小時1180840,000 金幣5天
11闇黑重油提煉井83 000140/小時13803,500,000 聖水6天

外，9本（之前是10本）即可建造第3個闇黑重油提煉井。

防禦建築

大本營等級防禦建築等級升級費用升級時間 每秒傷害值生命值
13箭塔1814,000,00015天1281510
13迫擊砲1314,500,00016天421100
13炸彈塔815,500,00016天72/4501900

城牆

13本玩家可升至14級的城牆增加50塊。

以上內容尚未實裝，預計將於春季更新實裝，敬請留意後續消息！

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊