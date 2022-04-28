首領們，大家好！
相信大家對於春季更新中提到的部落首都，會感到好奇或是疑惑，現在讓我們透過文章帶大家稍微了解！
什麼是部落首都？
部落首都是全體部落成員合力建造的中心樞紐，在這裡，成員們可以為首都建築貢獻一己之力，升級這個龐大的基地。部落的每個成員都可以為這片超讚的新天地付出自己的力量，一起加強防禦，升級軍隊。
而且不只這樣！突襲週末期間，你的部落可以攻擊其他部落的首都。整個部落齊心開戰，贏取首都金幣以升級和強化你的首都，還能贏取突襲獎章，為自己的村莊購買物品。你甚至可以使用突襲獎章為自己購買增援部隊和法術，無需等待其他部落成員為你捐兵！
如何前往部落首都？
部落升至2級或以上後，部落首都就會開啟。當你所在的部落等級滿足條件後，前往部落首都的飛空艇就會解鎖。但你的家鄉村莊大本營必須達到6級或以上才能進入首都。
只要點擊建築大師小船旁邊的飛空艇，你就可以飛向雲霄，和部落成員一起探索這片新天地！
首都衛城
部落首都由多個衛城組成。首都之巔是位於部落首都頂端的衛城，升級首都之巔可解鎖其他衛城。
首都之巔的正中央是首都大本營。它的作用和家鄉村莊的「大本營」類似。升級首都大本營可提升其他衛城和建築的等級上限。但要在衛城升級足夠數量的建築，滿足將首都大本營升至下一級的條件，才能升級首都大本營。
每個衛城的中心都有一個衛城大本營。它們的作用也和家鄉大本營類似。衛城大本營可使用首都金幣升級，衛城大本營的等級決定了衛城中建築的等級上限。衛城大本營的等級越高，衛城建築的等級上限也就越高。
首都金幣
本次更新我們將推出2種全新資源：首都金幣和突襲獎章。首都金幣是一種全新的遊戲內貨幣，可用於修復廢墟和升級首都建築。每當你解鎖一個新衛城，你會發現新解鎖的衛城中充斥著遠古廢墟，你無法購買建築、城牆、防禦建築和陷阱等。你可以在這些廢墟上使用首都金幣，進而修復並建造特定的首都建築和防禦建築。使用首都金幣可立即升級你的首都，無需等待！
如何獲取首都金幣？
鑄幣工坊
家鄉村莊大本營升至6本時，可解鎖全新建築——鑄幣工坊，你可以透過鑄幣工坊旁邊的飛空艇前往部落首都。每天你都可以在這個建築中鑄造和收集少量首都金幣，首都金幣是升級首都建築所需的資源。
此外，高本玩家可指派建築工人將資源轉換成首都金幣，也就是說你需要空出一個建築工人，來將資源轉換成首都金幣。而從黃金通行證獲取的建築工人加成以及建築工人藥水還可提升鑄幣工坊鑄造首都金幣的速度，減少鑄造時間。你還可以使用寶石立即完成首都金幣的鑄造。
首都突襲週末
參加首都突襲週末可以獲得2種全新的遊戲內貨幣：首都金幣和突襲獎章。我們之後會分享更多關於首都突襲的資訊，敬請期待。
周期挑戰和特別活動
首都金幣是一種全新資源，我們將確保各位首領有機會透過周期挑戰和其他活動贏取這種資源。
升級首都建築
當你進入部落首都時，你會發現這裡沒有商店，不需購買建築、防禦設施或陷阱等。大部分可解鎖和升級的建築一開始都是一片長滿青苔的廢墟。你可以看到每個衛城的每片廢墟，點擊廢墟還可以看到重建該廢墟後將解鎖的建築，例如訓練全新兵種的訓練營，或者全新的首都防禦設施，可提升衛城的防禦實力。部分廢墟重建後還可以解鎖可移動的裝飾物！
你為部落首都貢獻得越多，獲得的聲譽就越多。聲譽是一種全新的經驗值機制，可以判斷成員們為部落首都做出的貢獻。
有多少首都金幣就可以做出多少貢獻。當部落貢獻的首都金幣數量達到要求時，建築工人宗師就會立即完成對應建築的升級。但有一點要注意，那就是黃金通行證的建築工人加成尊享福利，該尊享福利不會減少重建首都廢墟和升級首都建築所需的首都金幣數量。
突襲獎章
突襲獎章是部落首都更新中推出的第2種全新貨幣，可以透過參加首都突襲贏取。突襲獎章將在突襲結束時發放，獲得的獎章數量取決於你的部落摧毀多少座敵方衛城，以及你們自己的首都在抵禦敵方突襲時的表現。
商人
這次更新中，我們優化了商人和他出售的商品。商人出售的商品會在每週二刷新，而且同個部落的所有成員在相同時間段看到的商品都一樣。使用寶石可購買的商品種類更多。除此之外，你還可以使用突襲獎章購買商人出售的資源和魔法物品。使用突襲獎章購買商人的商品時，將從你的資源倉庫中扣除對應數量的突襲獎章。
部落城堡增援
不想再苦苦等待部落成員為你增援？部落裡沒有人有你想要的超級部隊？我們為你提供了一個解決方法！現在你可以使用突襲獎章為自己的部落城堡新增援軍。無論是部隊、超級部隊、法術甚至攻城機器，你都可以增援！
增援需花費的突襲獎章數量取決於你想增援的部隊、法術或攻城機器的等級。使用突襲獎章為自己增援時，援軍等級為目前支援的最高等級。進入自我增援介面的步驟很簡單：點擊部落城堡或者商人上方的部落標示，再點擊新增的「增援」按鈕即可。
此外，相信大家可能還想了解...
如果我在進攻後被踢出或離開部落，對獎勵會有什麼影響？
若你是在突襲週末結束前離開部落，你仍會獲得在突襲週末期間透過攻擊所獲得的首都金幣。此外，還能獲得前部落完全摧毀敵方整個衛城或首都的獎勵，即使他們完成目標時，你並不在場。
如果我在部落對首都進行貢獻，然後離開部落，對我會有什麼影響？
你在部落首都貢獻的資源無法收回，但是你可以保持你的首都貢獻數據和你的聲譽級別。此外，你還可以保留所獲得的首都金幣和突襲獎章。