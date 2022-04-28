什麼是部落首都？

部落首都是全體部落成員合力建造的中心樞紐，在這裡，成員們可以為首都建築貢獻一己之力，升級這個龐大的基地。部落的每個成員都可以為這片超讚的新天地付出自己的力量，一起加強防禦，升級軍隊。

而且不只這樣！突襲週末期間，你的部落可以攻擊其他部落的首都。整個部落齊心開戰，贏取首都金幣以升級和強化你的首都，還能贏取突襲獎章，為自己的村莊購買物品。你甚至可以使用突襲獎章為自己購買增援部隊和法術，無需等待其他部落成員為你捐兵！