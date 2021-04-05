首領們，大家好！
《部落衝突》2021春季更新即將上線，我們迫不及待想與大家分享這次的更新內容。接下來幾天，我們準備了非常多的更新預告，包括許多重磅更新內容、平衡性調整以及一系列遊戲性優化，敬請期待。不過在正式進入更新預告之前，我們還有一項重要內容想和大家分享，那就是對部落城堡增援機制的調整。
我們重新設計了部落城堡增援機制的部分功能，一是為了避免低本玩家在進攻中遇到過於強大的部落援軍，二是為了維持遊戲中期階段的平衡性。
2021年春季更新將實裝以下調整：
|部落城堡等級
|援軍等級上限對應的實驗室等級
|1級
|5級（需要7級大本營）
|2級
|6級（需要8級大本營）
|3級
|7級（需要9級大本營）
|4級
|8級（需要10級大本營，包括隱密哥布林）
|5級
|9級（需要11級大本營，包括超級野蠻人、超級弓箭手、超級炸彈人）
|6級
|10級（需要12級大本營，包括所有其他超級部隊）
|7級
|11級（需要13級大本營）
|8級
|接收的部落援軍沒有等級上限
根據上表所列數據，1級部落城堡接收援軍時，援軍等級不會超過5級實驗室支持的最高等級。
以野蠻人為例，1級部落城堡可接收最高4級的野蠻人援軍，因為5級實驗室能將野蠻人升至的最高等級就是4級。
該等級上限也適用於部落對戰中的部落援軍。超出等級上限的援軍將自動降低至當前部落城堡所支持的最高等級。除此之外，享受【增援升級】部落特權的援軍也受等級上限的限制。
明天我們將發布本次更新中一項重磅內容，絕對精彩，記得來看看唷！