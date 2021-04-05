首領們，大家好！



《部落衝突》2021春季更新即將上線，我們迫不及待想與大家分享這次的更新內容。接下來幾天，我們準備了非常多的更新預告，包括許多重磅更新內容、平衡性調整以及一系列遊戲性優化，敬請期待。不過在正式進入更新預告之前，我們還有一項重要內容想和大家分享，那就是對部落城堡增援機制的調整。



我們重新設計了部落城堡增援機制的部分功能，一是為了避免低本玩家在進攻中遇到過於強大的部落援軍，二是為了維持遊戲中期階段的平衡性。