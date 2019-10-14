首領們，大家好！
大家看過昨天發佈遊戲團隊介紹有關下次更新內容的影片了嗎？
除了遊戲團隊提到的內容外，還有一些可能大家也很關切的優化內容，
現在就一起來看看有哪些調整吧！
周期挑戰
新增三種周期挑戰類型
1、贏得一定數量的戰鬥，每次戰鬥需使用特定數量的某個兵種。
2、贏得一定數量的戰鬥，每次戰鬥需使用特定數量的某個法術。
3、在部落對戰中贏得一定數量的戰鬥。
部落競賽
挑戰時限延長功能：
如果您領取挑戰後因為忘記、臨時有事或其他任何原因沒有及時完成挑戰，您可以選擇花費寶石來延長這個挑戰的時限。
資源車
資源車以後不會再隨機出現在地圖周圍，而是會固定出現在商人帳篷旁邊。
建築大師基地
建築大師基地新賽季的獎盃重置標準從4000盃上調至5000盃，且位於5000至6000獎盃數範圍的玩家可以獲得更好的獎勵。
建築大師基地的金礦和聖水收集器其最大資源儲存量變大，從相當於可存放12小時生產的資源量擴大到可存放24小時的資源量。
修復與其他內容
裝飾物不會再擋住某些進攻位置，但仍會對尋路系統造成輕微影響。
優化大守護者的AI，他不會再隨意棄部隊不顧。
為減少泰坦聯盟卡白雲的情況，我們縮短該聯盟中村莊守衛的時間：
泰坦聯盟 II：從3小時縮短為2.5小時
泰坦聯盟 I：從4小時縮短為3小時
另外，如果還沒有看過遊戲團隊影片，快到這邊看看唷！或者查看以下重點整理：
玩家特色標籤與部落特色標籤
做為一名玩家，您可以選擇3種特色標籤做為您的遊戲風格（總共15種玩家特色標籤），該特色標籤會在個人資料頁面中公開。
在您的部落中，落首領和副首領可以選擇3種特色標籤做為部落的經營方向。該特色標籤會在部落頁面公開，以幫助尋找部落的玩家事先了解該部落是否適合自己。
一鍵訓練新增更多欄位
遊戲中新增三個「軍隊設定」欄位，以後一共可以儲存6組軍隊設定。
部落競賽
如果您在部落競賽中達到一定的個人積分，部落競賽結束後，可以從已解鎖的所有獎勵中任選一項作為額外獎勵（數值會有所不同，有時候可能要達到最高個人積分，有時候則是75％的最高個人積分等等。
新增成就
在周期挑戰中累計贏取特定數量的積分即可完成「周期挑戰達人」成就。
冷卻時間
編輯村莊陣型時移動特斯拉電磁塔或陷阱不會再觸發陣型冷卻時間。
傳說聯盟中，陣型冷卻時間會考慮攻防日的剩餘時間，來對應縮短冷卻時長。
以上內容尚未推出，請以之後遊戲內實裝為準。