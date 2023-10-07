首領們，大家好！
歡迎收看《部落衝突》2023年10月更新的更新預告#1！本次更新將帶給大家自部落首都推出以來，最大的一次部落首都更新！我們將帶來全新的首都衛城、全新防禦、全新的致命陷阱，以及多項部落首都和家鄉村莊的遊戲性優化，在下一期更新預告中我們還會揭曉更多內容唷！
和哥布林建築工人打聲招呼吧！他來到這裡幫助大家進行升級和研究，不過他也不會待太久，所以趁他還沒帶著夥伴們離開前，好好利用他的服務吧。
全新首都衛城：哥布林礦井
重重山丘與潺潺溪流構建出全新首都衛城中一道道天然屏障。當哥布林們為了開採此處的天然資源而移居此處時，其中的建築工人發現在這鬱鬱蔥蔥的山谷中，充斥著許多可有效利用的地形，非常適合在這裡設計基地陣型。高聳的山峰與湍急的河流，形成阻絕敵軍進犯哥布林礦井的天然障礙物。
在首都大本營達到9級時解鎖
2個全新建築將在更新預告#2揭曉
1個全新防禦：哥布林發射器
1個全新陷阱：投矛陷阱
1個全新首都法術：永恆加速法術
多個中立建築、裝飾以及障礙物
全新首都防禦：哥布林發射器
哥布林工程一向被視為異端，但誰也不能否認他們的效率……哥布林發射器這個奇怪的裝置違反了大家對於實用性的認知，同時也可能違犯多項公共安全規範，但這座全新首都防禦設施能有效對付討人厭的地面與空中部隊。
哥布林發射器預先裝填好5個可對地面部隊造成濺射傷害的木桶。但如果只有這樣，那還算得上是哥布林工程嗎?每個木桶裡裝有3名哥布林投矛手，他們會從木桶裡竄出並持續防禦你的首都衛城。這群哥布林投矛手可攻擊空中與地面部隊。在敵方進攻中存活的哥布林投矛手會持續存在，並在下一次進攻中繼續守護著你的衛城。
值得注意的是，哥布林發射器在整場首都突襲中只會有5個木桶，直到下一場首都突襲開始才會再次裝填。但如果哥布林發射器在發射全部5個木桶前就被摧毀，剩餘木桶中的哥布林投矛手便會蜂湧而出，持續奮戰直到被消滅為止。
射程：9格
傷害類型：濺射傷害
目標：地面單位
攻擊偏好：任何單位
召喚單位：每個木桶中有3個哥布林投矛手
|等級
|衛城大本營等級
|首都大本營等級
|建築升級花費
|生命值
|每秒傷害
|1
|1
|9
|16000
|3100
|18
|2
|2
|9
|32000
|3400
|20
|3
|3
|10
|64000
|3700
|22
|4
|4
|10
|99000
|4000
|25
哥布林投矛手
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
移動速度：20
所需空間：1
|哥布林發射器等級
|生命值
|每秒傷害
|1
|155
|55
|2
|170
|60
|3
|185
|65
|4
|200
|70
全新首都陷阱：投矛陷阱
該如何對付狡猾的隱密弓箭手呢?來試試投矛陷阱吧！當敵軍單位進入投矛陷阱周圍10格的觸發範圍內時，它便會對其中的敵軍發射投矛，可攻擊地面與空中單位。
觸發範圍：10格
傷害類型：每支矛皆為單體目標
攻擊偏好：任何單位
目標：地面和空中單位
觸發陷阱的最低敵軍空間：8
|陷阱等級
|首都大本營等級
|投矛數量
|建築升級花費
|傷害
|1
|9
|4
|3000
|120
|2
|9
|5
|6000
|140
|3
|10
|6
|12000
|160
|3
|10
|7
|20000
|180
哥布林建築工人活動
村莊來了新夥伴，他能協助大家進行升級或研究。在哥布林建築工人活動期間，大家將會獲得額外幫手，他能升級建築或在實驗室中進行研究。但記得要趕快讓他忙碌起來，因為這位幹勁十足的哥布林不會在這裡待太久！
哥布林建築工人
從7級大本營開始，如果擁有全部5位建築工人（不包含奧托），哥布林建築工人就可以幫助大家進行額外的升級工作！在哥布林建築工人活動期間，會有一個全新的活動橫幅，顯示這個小傢伙會在鎮上待多久。
大家可以在商人的帳篷附近找到他的臨時落腳處，點擊他就會出現一個簡短教學，介紹哥布林建築工人可以提供的服務。 螢幕上方還可以看到一個哥布林頭像圖示，會顯示他現在是否正在忙碌中。
當所有建築工人都在忙碌時，哥布林建築工人將會作為額外的建築工人，為家鄉建造和升級建築、防禦設施和城牆。
哥布林建築工人是一名額外的建築工人，需要花費一些寶石僱用！
使用哥布林建築工人升級仍需要花費資源。
僱用哥布林建築工人的寶石花費取決於升級所需的時間，升級時間越長，花費的寶石就越多。
黃金通行證提供的加成會減少寶石花費。
取消哥布林建築工人進行的升級仍會返還50%的資源，但已花費的寶石不會返還。
活動結束時尚未完成的升級將繼續進行，直到升級完成。
哥布林建築工人一次只能進行一項升級工作。
建築工人藥水會影響哥布林建築工人的工作速度。
如果所有建築工人和哥布林建築工人都在忙碌時，想要開始新的升級仍會給予以最低寶石價格完成升級的選項。
哥布林研究工人
和哥布林建築工人類似，但哥布林研究工人更喜歡把額外的精力用於學術研究。假如實驗室中已經有正在進行的研究，哥布林研究工人可以進行一項額外的研究，無論是升級家鄉村莊的部隊、法術或攻城機器。
就跟哥布林建築工人一樣，僱用哥布林研究工人進行額外研究需要花費一些寶石！研究藥水會同時影響實驗室和哥布林研究工人的研究速度。
其他調整/遊戲性優化
軍隊資訊介面大幅優化。介面更清晰好讀、更容易找到兵種數據，還有超酷的預覽動畫，會展示每個單位和他們的技能！快去看看，然後與我們分享你的看法吧！
如果你的村莊是「速本」的，在試圖升級大本營時會收到彈窗通知，建議你優先升級攻擊能力。雖然這個彈窗並不會阻止你升級大本營，但它會提醒你，如果攻擊能力沒有提升到一定的程度，升級大本營後的進攻可能會變得更加困難...也許你可以審慎思考一下這個重大的人生抉擇。
為了提高能見度，現在活動有專屬的UI按鈕。
部落首都調整
由於骷髏樂園和哥布林礦井新增低成本的中立建築，所以首都大本營8至10級的升級要求有所提高
首都金幣的儲存量提升至35,000
首都的彈跳法術所需空間降低至1
部落長老現在也可以發起首都突襲
首都陣型連結！
首都突襲重播可在突襲週末排行榜上觀看
研究UI優化
研究提示框將顯示建議的研究選項及其升級花費。
如果實驗室正在進行研究，要開始另一項研究時，將會出現使用寶石立即完成目前研究的選項，跟所有建築工人都在忙碌時的情況類似。
修復當部落城堡有8至9個部隊時，出現部署速度錯誤的問題。
敬請期待明天，下一個更新預告一定讓你震撼無比。