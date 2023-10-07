首領們，大家好！

歡迎收看《部落衝突》2023年10月更新的更新預告#1！本次更新將帶給大家自部落首都推出以來，最大的一次部落首都更新！我們將帶來全新的首都衛城、全新防禦、全新的致命陷阱，以及多項部落首都和家鄉村莊的遊戲性優化，在下一期更新預告中我們還會揭曉更多內容唷！



和哥布林建築工人打聲招呼吧！他來到這裡幫助大家進行升級和研究，不過他也不會待太久，所以趁他還沒帶著夥伴們離開前，好好利用他的服務吧。



全新首都衛城：哥布林礦井

重重山丘與潺潺溪流構建出全新首都衛城中一道道天然屏障。當哥布林們為了開採此處的天然資源而移居此處時，其中的建築工人發現在這鬱鬱蔥蔥的山谷中，充斥著許多可有效利用的地形，非常適合在這裡設計基地陣型。高聳的山峰與湍急的河流，形成阻絕敵軍進犯哥布林礦井的天然障礙物。

