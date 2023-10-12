哥布林建築工人

從7級大本營開始，如果擁有全部5位建築工人（不包含奧托），哥布林建築工人就可以幫助大家進行額外的升級工作！在哥布林建築工人活動期間，會有一個全新的活動橫幅，顯示這個小傢伙會在鎮上待多久。

大家可以在商人的帳篷附近找到他的臨時落腳處，點擊他就會出現一個簡短教學，介紹哥布林建築工人可以提供的服務。 螢幕上方還可以看到一個哥布林頭像圖示，會顯示他現在是否正在忙碌中。

當所有建築工人都在忙碌時，哥布林建築工人將會作為額外的建築工人，為家鄉建造和升級建築、防禦設施和城牆。

哥布林建築工人是一名額外的建築工人，需要花費一些寶石僱用！

使用哥布林建築工人升級仍需要花費資源。

僱用哥布林建築工人的寶石花費取決於升級所需的時間，升級時間越長，花費的寶石就越多。

黃金通行證提供的加成會減少寶石花費。

取消哥布林建築工人進行的升級仍會返還50%的資源，但已花費的寶石不會返還。

活動結束時尚未完成的升級將繼續進行，直到升級完成。

哥布林建築工人一次只能進行一項升級工作。

建築工人藥水會影響哥布林建築工人的工作速度。

如果所有建築工人和哥布林建築工人都在忙碌時，想要開始新的升級仍會給予以最低寶石價格完成升級的選項。

哥布林研究工人

和哥布林建築工人類似，但哥布林研究工人更喜歡把額外的精力用於學術研究。假如實驗室中已經有正在進行的研究，哥布林研究工人可以進行一項額外的研究，無論是升級家鄉村莊的部隊、法術或攻城機器。

就跟哥布林建築工人一樣，僱用哥布林研究工人進行額外研究需要花費一些寶石！研究藥水會同時影響實驗室和哥布林研究工人的研究速度。