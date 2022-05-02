部落首都更新預告

歡迎各位來到部落首都，在這裡，部落成員將合力建造，齊心開戰。



什麼是部落首都？

部落首都是全體部落成員合力建造的中心樞紐，在這裡，成員們可以為首都建築貢獻一己之力，升級這個龐大的基地。部落的每個成員都可以為這片超讚的新天地付出自己的力量，一起加強防禦，升級軍隊。而且不只這樣！突襲週末期間，你的部落可以攻擊其他部落的首都。整個部落齊心開戰，贏取首都金幣以升級和強化你的首都，還能贏取突襲獎章，為自己的村莊購買物品。你甚至可以使用突襲獎章購買增援部隊和法術，無需再等待其他部落成員為你捐兵！



如何前往部落首都？

部落升至2級或以上後，部落首都就會開啟。你的部落等級滿足要求之後，前往部落首都的飛行艇就能解鎖囉。此外，你的家鄉村莊大本營必須達到6級或以上才能前往首都。



只要點擊建築大師基地小船旁邊的飛空艇，你就可以飛向雲霄，和部落一起探索這片新天地！



部落首都衛城

每個部落的首都都由一系列不同的衛城構成。每個衛城各自都有獨特主題。獨特的裝飾物、防禦設施、軍隊和功能讓每個衛城都別具一格。由於每個衛城都不一樣，因此如何征服敵方衛城取決於你所在部落的進攻策略。因此，想要確保在突襲週末中取得最佳戰績，與部落成員合作進攻非常重要。



每個衛城的中心都有一個衛城大本營。它們的作用也和家鄉大本營類似。衛城大本營可使用首都金幣升級，衛城大本營的等級決定了衛城中建築的等級上限。衛城大本營的等級越高，衛城建築的等級上限也越高。



衛城

首都之巔：部落首都的心臟。首都之巔是最重要的衛城，也是你的部落解鎖部落首都後所解鎖的第一個衛城。首都大本營和其他衛城大本營的機制類似，升級首都大本營可為你的部落解鎖新衛城。首都大本營的最高等級將決定衛城大本營的最高等級。



野蠻人營地：這是一座令人望而生畏的衛城，散發著憤怒的氣息和烤肉的味道。在首都大本營達到2級時解鎖。

隱密弓箭手訓練營：可解鎖和升級隱密弓箭手

野蠻人攻城槌訓練營：可解鎖和升級野蠻人攻城槌

超級巨人訓練營：可解鎖和升級超級巨人

超級野蠻人訓練營：可解鎖和升級超級野蠻人

亡靈訓練營：可解鎖和升級亡靈

兵營：該衛城可解鎖3個兵營





法師山谷：這裡充斥著不穩定的魔法，要小心別被法師抓去做神秘實驗唷。在首都大本營達到3級時解鎖。

療傷法術工廠：可解鎖和升級療傷法術

彈跳法術工廠：可解鎖和升級彈跳法術

法術倉庫：提升首都突襲的法術容量

超級法師訓練營：可解鎖和升級超級法師

兵營：解鎖1個兵營以提升首都軍隊的規模





氣球潟湖：隨處都可聽到氣球漏氣時的尖銳聲響，空氣中彌漫的氦氣總是伴隨著刺耳的音調。在首都大本營達到4級時解鎖。

骷髏飛桶訓練營：可解鎖和升級骷髏飛桶

火箭氣球兵訓練營：可解鎖和升級火箭氣球兵

空中堡壘工坊：可解鎖和升級巨大的空中堡壘

雷電法術工廠：可解鎖和升級雷電法術





建築工人工坊：建築工人在山間的度假小屋，他在這裡修修補補，還想出各種奇妙的發明，讓你可以對付敵人。在首都大本營達到5級時解鎖。

突襲炮車訓練營：可解鎖和升級突襲炮車

超級皮卡訓練營：可解鎖和升級超級皮卡

霜凍法術工廠：可解鎖和升級霜凍法術





飛龍懸崖： 拍打的龍翼和尖叫的野豬，在這裡待久了會導致失眠和耳鳴。在首都大本營達到6級時解鎖。

超級飛龍訓練營：可解鎖和升級超級飛龍

野豬特攻隊訓練營：可解鎖和升級野豬特攻隊

狂暴法術工廠：可解鎖和升級狂暴法術





戈侖石場：巨大的石人在行走，大地也隨之顫抖。最後一個衛城中這股無法抑制的力量，只有最高級的部落才能與之抗衡。在首都大本營達到7級時解鎖

高山戈侖石場：可解鎖和升級巨大的高山戈侖





首都金幣

本次更新我們將推出2種全新資源：首都金幣和突襲獎章。首都金幣是一種全新的遊戲內貨幣，可用於修復廢墟和升級首都建築。每當你解鎖一個新衛城，你會發現新解鎖的衛城中充斥著遠古廢墟，你無法購買建築、城牆、防禦建築和陷阱等。你可以在這些廢墟上使用首都金幣，進而建造特定的首都建築和防禦建築。使用首都金幣可立即升級你的首都，無需等待！



如何獲取首都金幣？

鑄幣工坊

大本營升至6本時，可解鎖全新建築——鑄幣工坊，你可以透過鑄幣工坊旁邊的飛空艇前往部落首都。每天你都可以在這個建築中鑄造和收集少量首都金幣，首都金幣是升級首都建築所需的資源。此外，高本玩家可指派建築工人將資源轉換成首都金幣，也就是說你需要空出一個建築工人，來將資源轉換成首都金幣。此外，從黃金通行證獲取的建築工人加成以及建築工人藥水還可提升鑄幣工坊鑄造首都金幣的速度，減少鑄造時間。你還可以使用寶石立即完成首都金幣的鑄造。



首都突襲週末

參加部落首都突襲可獲得的獎勵中，有一項就是首都金幣。我們將在日後分享更多相關資訊。



周期挑戰和特別活動

首都金幣是一種全新資源，我們將確保各位首領有機會透過周期挑戰和其他活動贏取這種資源。



升級首都建築

當你進入部落首都時，你會發現這裡沒有商店，不需購買建築、防禦設施或陷阱等。大部分可解鎖和升級的建築一開始都是一片長滿青苔的廢墟。你可以看到每個衛城的每片廢墟，點擊廢墟還可以看到重建該廢墟後將解鎖的建築，例如訓練全新兵種的訓練營，或者全新的首都防禦設施，可提升衛城的防禦實力。部分廢墟重建後還可以解鎖可移動的裝飾物！



你為部落首都貢獻得越多，獲得的聲譽就越多。聲譽是一種全新的經驗值機制，可以判斷成員們為部落首都做出的貢獻。有多少首都金幣就可以做出多少貢獻。



當部落貢獻的首都金幣數量達到要求時，建築工人宗師就會立即完成對應建築的升級。但有一點要注意，那就是黃金通行證的建築工人加成尊享福利，該尊享福利不會減少重建首都廢墟和升級首都建築所需的首都金幣數量。



首都突襲

首都突襲是大規模的對戰，你的部落可以在與對手部落的較量中，檢視己方部落首都的實力。如之前提到的，在部落首都中，部落成員將合力建造，齊心開戰。這一點在首都突襲期間體現得淋漓盡致。



首都突襲將於週末進行。突襲週末預計將於每週五開始，並在下個週一結束。統稱為「突襲週末」，你的部落將參與史詩般的對戰，盡可能征服最多的衛城和首都，贏取首都金幣和突襲獎章獎勵。



部落首領和副首領可以選擇部落是否參加突襲週末。如果你的部落選擇參加，突襲週末開始後，你的部落將配對到其他部落首都。但是，突襲週末期間，你的部落不會直接對抗進攻首都的對手部落。你可以把這看作多人遊戲模式的對戰，你會進攻其他玩家的村莊，但他們不會來進攻你的村莊。



首都突襲期間，部落成員造成的傷害是可以累積的。也就是說，如果你進攻一個衛城但是沒有摧毀它，你的部落成員可以在你已造成的傷害的基礎上繼續進攻。例如，如果你在突襲進攻中摧毀率達到50%，獲得了2顆星，當你的部落成員繼續進攻同一個衛城時，摧毀率就已達到50%且已獲得2顆星。



此外，多次進攻期間，陷阱不會重新部署。因此，前一次進攻時已觸發的陷阱不會再次觸發。最後，法術效果會延續到下一次進攻。例如，如果你在進攻時施放了療傷法術，當你的部落成員下一次進攻同一個衛城時，地面上的療傷法術仍然有效。



突襲週末期間，每位玩家有5次進攻機會。如果玩家成功摧毀一個衛城，將贏得1次額外的進攻機會。每個突襲週末只能贏取1次額外進攻機會。



摧毀建築可獲得首都金幣。只有將建築摧毀才能獲得首都金幣。如果你摧毀了一座衛城，任何剩餘軍隊（無論是否部署）都會為你帶來額外的首都金幣。獎勵總額將根據軍隊的總空間計算。



如果你的部落成功摧毀了包括首都之巔在內的所有衛城，則可配對下一個部落首都。突襲週末結束時，根據被摧毀的敵方衛城和我方衛城的防守情況，參加突襲的玩家將獲得突襲獎章。



確定參加突襲週末之後，該週末結束前，你無法在其他部落參加突襲。系統將根據首都的建築等級為你的部落配對敵方部落。



部落首都對戰

不論大本營等級或部落職位高低，每位部落成員都可以使用部落在首都解鎖的部隊和法術。如果你的部落在衛城「飛龍懸崖」解鎖了超級飛龍，那麼你部落的所有成員都可以在首都對戰中使用超級飛龍。



部隊和法術的等級取決於首都中訓練營和法術工廠的等級。所以你需要和部落成員一起制定最有效的策略，合作進攻不同的衛城，這點很重要。



第一次進攻時，開局要用野豬特攻隊摧毀邊緣建築，為部隊直奔敵方核心地帶做準備？還是在野豬特攻隊身後派出超級法師盡情摧毀防禦建築，然後讓接力的部落成員派出野蠻人攻城槌完成最後一擊？



你無法在部落首都中使用家鄉和建築大師基地的英雄。



進攻衛城

進攻敵方部落首都時，無法一開始就進攻其首都之巔。需要先摧毀所有其他衛城，才能進攻首都之巔。摧毀一個衛城可能需要多位玩家合力完成。玩家想在不用完進攻機會的情況下，憑藉一己之力在進攻衛城時獲得三星，是很困難的。部落成員間的配合至關重要。



如上所述，進攻衛城時對建築造成的傷害會累積到之後的進攻中。也就是說，你可以在上一位進攻者所造成的摧毀率的基礎上開始你的進攻。法術在施放後，其效果也會延續到下一次進攻中。



進攻時，部署區域會隨著衛城的摧毀程度變化。剛開始進攻時，部署區域可能很小，隨著衛城被摧毀的範圍越大，部署區域也會變大。這能為你帶來很大的戰術優勢，因為敵方衛城的防禦已被削弱。



防守衛城

部落首都中，衛城的陣型可以在陣型編輯器中進行編輯。但只有首領和副首領可以編輯衛城的陣型。在突襲週末期間對衛城陣型所做的修改，需要等到突襲週末結束後才會生效。



因此，一旦你的部落佈署好整個首都的陣型，在突襲週末期間對衛城陣型所做的任何修改是不會在防守突襲時生效的。但是這些修改會出現在往後的突襲中。



突襲週末結束後，根據部落在防守敵方進攻時的表現，你的部落將贏得突襲獎章。如果你的部落中有人非常擅長佈置陣型，現在就是他們大顯身手的時候！



我們為部落首都設計了許多獨特的全新防禦設施。有些是大家所熟悉的，例如巨型加農炮。有些則是大家完全陌生的，例如爆炸強弩和火箭炮。當你解鎖所有防禦設施後，就來看看敵方要對付什麼不好惹的傢伙吧。



城牆：大家都很熟悉《部落衝突》中城牆的作用。在部落首都裡，它的作用也差不多。但是我們首次加入了城門。沒錯，有了這些上了門軸的城牆，你的部落村民在敵方來犯時，不再需要跳過城牆逃跑。首都中的防守單位無法跳過城牆，但他們可以透過城門穿梭衛城的不同區域。



加農炮：攻擊地面目標的基礎防禦建築，機制和家鄉以及建築大師基地的加農炮相同。應該說是一模一樣。



防空火箭：最棒的防空建築之一，破壞性十足。



超級巨人崗哨：類似於守衛崗哨，但裡面駐紮的都是超級巨人。想像一下敵人在進攻時遇到他們的畫面吧。好了，停止想像。超級巨人是超級巨人崗哨裡的防禦部隊。



超級飛龍崗哨：制霸領空的超級飛龍閒暇時會去哪裡晃晃呢？當然是超級飛龍崗哨囉！作為防禦部隊的超級飛龍能從高空對敵方進行毀滅性打擊！



突襲炮車崗哨：大家可能會覺得裝有輪子的炮車發射炮彈時應該會產生很強的後座力。我們也不知道為什麼炮車不會往後飛，但也就算了。



超級法師塔：你們會把那群電力滿滿又無比任性的魔法大師放在哪裡？當然是在他們自己的塔裡呀！超級法師們站在一起所產生的能量足以為拉斯維加斯供電。



火箭炮：既然能發射多枚火箭，為什麼只發射一枚呢？



地獄之塔：火熱的烈焰能把你的敵人融成辣椒醬



巨型加農炮：如果你覺得建築大師基地裡一個巨型加農炮已經夠厲害了，那就想像一下敵人在戰場上看到多個巨型加農炮時的樣子吧。



超級特斯拉電磁塔 - 電暈了嗎？當你看到手臂上的汗毛開始豎起時，就代表很快就會電光了。



炸彈塔：禁止打保齡球，骷髏兵拿到炸彈的話就會變這樣。



多管迫擊炮：建築大師基地的防禦設施如果出現在首都突襲這種大型的戰場上，一定會很有趣。



空中炸彈發射器 – 所有人都喜歡在生日時看到氣球。但不是每個人都喜歡一碰就爆的氣球。



撼地巨石：可以把敵人壓成餡餅，粉碎他們的攻擊意志。



爆炸強弩：這台巨型弩炮的爆炸性進攻能造成濺射傷害。



多管加農炮：一台配有多發炮管的速射加農炮，更多炮管，更多快樂！



疾速火箭：射程比防空火箭短，但威力更大。



電擊陷阱：敵人靠近這個危險的迪斯可球時，會跳起電力十足的熱舞。



投矛機：投擲威力無窮的長矛，能把空中和地面敵方單位變成烤串。



滾木陷阱：就在你認為可以安全離開森林時，想像一下一大塊滾木來襲的場景。完蛋了！



地雷：你喜歡天上的，我喜歡地下的，但如果它是埋在地下還會爆炸的，那就算了。



巨型地雷：大爆炸。



首都大本營：首都大本營配有防禦性武器，可對敵方造成毀滅性打擊。



首都地形

根據衛城地形的不同，每個衛城都有不同的結構。



水域：建築無法建造在水域上，地面部隊也無法通過水域。但使用霜凍法術可以凍結水面，讓你的部隊在冰面穿行。如果地面部隊在穿行冰面時召喚單位，被召喚單位的出現位置會自動調整為2格範圍內最近的地面地點。如果2格範圍內沒有地面地形，被召喚的單位就會立即死亡。飛行部隊可以飛過水域。



懸崖：懸崖地形體現了海拔的變化，地面部隊不能穿過懸崖地形，而是需要繞著它走。飛行部隊可以飛過懸崖。



橋：橋面無法放置建築，地面部隊可以過橋，但謹慎的陣型編輯者可以在這個狹窄的通道增加阻礙，讓敵人進入部署較強防禦設施的區域。



衛城友誼戰

你可以透過發起衛城友誼戰來檢驗部落首都的衛城陣型。所有部落成員都可以發起衛城友誼戰，但每個衛城一次只能有一場正在進行的友誼戰。玩家在衛城友誼戰中使用的是首都軍隊，部落成員可以在你進攻的基礎上繼續進攻，直到獲得三星。發起友誼戰的玩家也可以在已進攻的基礎上繼續發起進攻。為防止出現複製敵方衛城陣型來練習進攻的情況，突襲週末期間將無法發起或進行衛城友誼戰。



商人

這次更新中，我們優化了商人和他出售的商品。商人出售的商品會在每週二刷新，而且同一個部落的所有成員在相同時間段看到的商品都一樣。使用寶石可購買的商品種類更多。除此之外，你還可以使用突襲獎章購買商人出售的資源和魔法物品。使用突襲獎章購買商人的商品時，將從你的資源倉庫中扣除對應數量的突襲獎章。



部落城堡增援

不想再苦苦等待部落成員為你增援？部落裡沒有人有你想要的超級部隊？我們為你提供了一個解決方法！現在你可以使用突襲獎章為自己的部落城堡新增援軍。無論是部隊、超級部隊、法術甚至攻城機器，你都可以增援！增援需花費的突襲獎章數量取決於你想增援的部隊、法術或攻城機器的等級。使用突襲獎章為自己增援時，援軍等級為目前支援的最高等級。進入自我增援介面的步驟很簡單：點擊部落城堡或者商人上方的部落標示，再點擊新增的「增援」按鈕即可。



「我的部落」介面調整

我們對玩家簡介介面做了一些調整。你可以在這裡看到玩家的聲譽等級和首都貢獻情況。



新的介面還會顯示部落首都解鎖的軍隊以及部落首都等級。你還可以在「我的部落」介面依照聲譽為玩家排序。



平衡性調整

部落首都是這次更新的主角，但除此之外，我們還對家鄉村莊進行了一些平衡性調整。



12級防空火箭：生命值從1600提升至1650



4級搜空地雷：傷害從2400提升至2500



3/4級的建築工人小屋加入防守時，建築工人的每秒修復值從55/60提升至60/70



8/9級超級飛龍的每秒傷害值從414/448降低至405/429



超級飛龍的射程降低0.5格



4至10級獨角的每秒恢復值從59/62/65/68/71/74/77降低至58/60/62/64/66/68/70



問題修復和遊戲調整