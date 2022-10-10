首領們，大家好！
魔幻力量隨處可見
15級大本營的魔幻主題將是本次更新的主軸。全新建築等級、英雄造型、部隊等級和更多其他內容中都可以看到魔法的痕跡交織其中。讓我們來看看全新的15級大本營吧。
雖然15級大本營沒有新的專屬大本營武器，但它的巨型地獄之塔可被升級多次，威力較以往更加強大。
想快速了解15級大本營更新有哪些重點，可以看看烏龜特別錄製的影片！
若想知道詳細的內容，那請繼續往下閱讀囉！
全新防禦建築：法術塔&巨石碑
15級大本營更新所帶來的不只有神秘魔法色彩。 我們在15級大本營還推出2種全新防禦建築。部署陣型將會徹底改變。
法術塔和巨石碑強力登場……讓你的敵人在恐懼中顫抖吧。
法術塔
法術塔升級後可以施放不同的法術，你可以在部署陣型時選擇法術塔要釋放的法術。從1級開始，法術塔可以施放狂暴法術，為附近的防禦建築和單位提供加成。升到2級後，法術塔可以設定為對附近的敵人施放施毒法術，升到3級可以施放隱形法術，讓附近的防禦單位和建築暫時隱形。
大本營升至15級後，你可以在家鄉村莊部署2個法術塔。
巨石碑
這座專門剋制坦克的防禦建築非常黑暗，需使用闇黑重油建造和升級。它陰沉地矗立在那裡，就像一個深不可測的暗色污漬。它的起源非常神秘，但對來犯之敵毫不手軟，其破壞能力毋庸置疑。
巨石碑每次攻擊不僅會造成基礎傷害，還會根據目標的最大生命值造成額外傷害，因此巨石碑對高生命值單位（如坦克或英雄）極具威脅。
全新兵種：雷電泰坦
全新部隊雷電泰坦將在14級大本營解鎖。
雷電泰坦轟轟作響的拳頭和電光四射的眼睛可不只是用來照明的，她會用威力無窮的電鞭攻擊附近的地面和空中單位。 溢散出體外的魔力轉化成的超強電流讓她更加危險， 雷電泰坦會釋放一個雷電光環，持續破壞附近的建築、地面單位和空中單位。不過，這個雷電光環對城牆無效。
攻擊偏好：任何單位
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
訓練時間：6分鐘
所需空間：32
全新攻城機器：攻城鑽地機
攻城鑽地機在攻城機器工坊7級時解鎖，它能鑽入地底，避免被敵方防禦設施發現。當攻城鑽地機冒出地面攻擊最近的防禦設施時，它會癱瘓目標2秒。
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單體目標
目標：地面單位
訓練時間：20分鐘
全新法術：召回法術
對戰將會被徹底改變。 在13級大本營解鎖的召回法術是進攻時排兵佈陣的有效新方法。施放召回法術時，它會將部隊從戰場上召回，讓他們可以重新部署到其他地方。無論是將他們從危險的敵方防禦設施附近拯救出來，還是想讓他們自另一個方向發起衝鋒，被召回的部隊都能被集體部署在任何可以部署部隊的地方。
可以召回的部隊數量取決於不同法術等級的空間限制。軍隊、英雄和戰寵都可以召回，其中英雄計算為25空間，戰寵則計算為20空間。重新部署的部隊會保留召回前受到的所有傷害及效果。 在重新部署時，所占空間較大的部隊會優先出現。
如果被召回的部隊沒有再次部署，在戰鬥結束時會自動消失。
目標：地面和空中單位
所需空間：2
配製時間：6分鐘
全新英雄戰寵
霜牙
這位冷酷的夥伴會使用冰霜吐息緩速你的敵人。同時，他身上的小霜怪（搭便車的小雪球）偶後會跳下去攻擊敵方防禦建築，減緩其攻擊速度。
攻擊偏好：英雄周圍4,5格內的目標
傷害類型：單體目標（減緩防禦建築攻擊速度）
目標：地面和空中單位
挖挖
這個害羞的生物會潛入地底守護在英雄旁，伺機跳出來癱瘓並攻擊附近的防禦建築。如果挖挖跟隨的英雄被擊倒，牠將會轉而幫助另一位英雄。
攻擊偏好：英雄的目標
傷害類型：單體目標
目標：地面單位
猛毒蜥
想像猛毒蜥成為英雄貼身保鑣的樣子。牠會以極快的速度遠程吐出有毒物質保護英雄和部隊，使敵方中毒減緩他們的速度。如果猛毒蜥附近沒有敵方單位，猛毒蜥會協助英雄攻擊目標建築。建築不會被猛毒蜥的有毒物質減速。 沒錯，我們知道它有毒，而不只是猛，但我們更喜歡猛的感覺。
攻擊偏好：英雄和部隊
傷害類型：單體目標
目標：地面和空中單位
鳳凰
戰鬥開始時，鳳凰只是一顆跟隨英雄的蛋，幫不上什麼忙。但在英雄快被擊倒時，牠就會破殼而出，變成一隻憤怒的火鳥，為牠和英雄提供暫時免疫傷害的護盾。當護盾消失後英雄會被擊倒，但鳳凰會繼續奮戰。
建築/防禦等級
當你將大本營升級到15級後，會解鎖一系列的家鄉建築升級。 以下是15級大本營會解鎖的建築與防禦、英雄、超級部隊與法術升級。
21級加農炮
21級箭塔
15級法師塔
13級防空火箭
15級迫擊炮
10級X連弩
9級地獄之塔
10級炸彈塔
16級聖水瓶
16級儲金罐
10級闇黑重油罐
11級部落城堡
16級訓練營
12級兵營
13級實驗室
7級法術工廠
7級攻城機器工坊
5至8級戰寵小屋
16級城牆(200個)
11級隱形炸彈
10級空中炸彈
81至85級野蠻人之王(17級野蠻人之王技能)
81至85級弓箭女皇(17級弓箭女皇技能)
56至60級大守護者(12級大守護者技能)
31至35級神盾勇者(7級神盾勇者技能)
11級超級野蠻人
11級超級弓箭手
11級超級巨人
11級超級炸彈人
11級超級法師
6級超級女巫
11級超級亡靈
10級雷電法術
9級療傷法術
5級彈跳法術
9級施毒法術
6級蝙蝠法術
遊戲調整
平衡性調整
參加防守的超級亡靈現在只有前3次攻擊為遠距離攻擊。
施毒法術現在無法對處於地底的掘地礦工起作用。另外，施毒法術也無法對位於地底的挖挖或者攻城鑽地機起作用。
首次加入部落對戰聯盟賽被分入白銀I以上的聯盟段位其門檻數值有所調整。。
訓練營重製
為了讓家鄉村莊看起來更簡潔，我們將所有的訓練營和闇黑訓練營各自合併成一個訓練營和闇黑訓練營。 重複的建築會被自動移除，如果你的訓練營和闇黑訓練營各自有不同的等級，則只會保留等級最高的那一個。如果所有的訓練營和闇黑訓練營都在升級中，則只會保留升級時間最短的那一個。
部隊訓練時間和還是4個訓練營以及2個闇黑訓練營時相同。
現在所有的生產建築（訓練營、闇黑訓練營、法術工廠、闇黑法術工廠及攻城機器工坊）在升級時仍可訓練單位。它們不會像之前那樣完全停止運作，而是以50%的速度繼續訓練單位。
新手玩家挑戰任務中要求多個訓練營建築的任務已被替換或調整。
周期挑戰優化
周期挑戰現在會參考玩家的大本營等級和建築大師大本營等級來進行客製化。現在每一個挑戰任務都是玩家可以完成的。等級較低的玩家不會再遇到無法完成的任務，例如，要求玩家使用之後才能解鎖的兵種。
如果玩家連續2個月獲取黃金通行證，則會在第2個月的周期挑戰中獲得200額外積分。這項調整將在11月賽季實裝。
部落首都優先升級
部落首領和副首領現在可以在部落首都的每個衛城中優先升級3個設施。這能讓首領和副首領指引部落成員應該先升級哪些項目。但部落成員仍可根據自己的意願貢獻首都金幣。
AI優化
優化單位在許多進攻位置被城牆阻擋時的進攻位置選擇機制。
天使跟隨大守護者、戈侖石人、小戈侖石人、戈侖冰人及頭號殺手的機率降低。天使跟隨神盾勇者或野蠻人之王的機率也稍微降低。
天使不會再跟隨攻城炸彈人、超級炸彈人或者小雪怪。
場景和英雄造型
全新背景音樂：
9周年紀念
狂野叢林
茂密叢林
全新動畫：
弓箭女皇
神盾勇者
更新冠軍之王烈焰寶劍效果
升級時間和費用降低
為了重新規劃與平衡升級的費用，在推出15級大本營後，我們也將降低許多單位、建築與防禦的升級時間和費用。
如果您想了解詳細內容，可以參考先前發布過的更新預告。
問題修復
現在，在建築大師基地捐兵時，可以快速捐贈超級部隊。
修復突襲獎章上限的實裝問題。
所有未解鎖/正在載入的衛城都將顯示為未解鎖，而不是正在載入。
「馬其頓（FYROM）」這一地名修改為「北馬其頓」。
首都突襲時，如果進攻次數用盡，「進攻」按鈕將顯示為灰色，而不是紅色。
在部落首都重建廢墟時，可以正確顯示捐贈訊息。
修復部落首都的下個重播按鈕，以跳過缺失的重播（進攻時未部署任何部隊）。
修復「定位訓練營」按鈕顯示為灰色的問題，它現在可在不同部落首都兵種的資訊介面正常生效。即使是在偵察敵方對應訓練營的衛城，點擊該按鈕之後，定位的仍會是自己的訓練營。
修復升級部落首都中的訓練營時，次級細分的兵種升級介面標題顯示錯誤兵種等級的問題。不再顯示骷髏兵的等級。
使用返回按鈕退出陣型選擇介面時也會刷新城牆了。修復前，只有關閉視窗才會刷新城牆。
現在周期挑戰免費獎勵列表中的英雄造型可以正確顯示了。
修復4級彈跳法術爆炸效果過大的問題。
修復蝙蝠法術動畫效果的時間問題，使其與召喚時間相對應。
修復滾木陷阱的音效問題。
修復周期挑戰和新手玩家挑戰中，邏輯異常導致任務自動完成的罕見問題。該問題曾導致：即使存在未建造的城牆，升級城牆任務也會被自動完成；此外，即使玩家沒有實驗室/訓練營，或是訓練營等級不夠/正在升級，實驗室的升級任務也會被自動完成。
僅在正在執行的邏輯迴圈中外推角色攻擊動畫，以避免出現動畫異常。
調整挑戰載入錯誤的解決方式，以修復無限載入的問題。
現在，鏡像法術不會再複製尚未生成的單位。
修復戰鬥結束介面的問題，該問題曾導致完成挑戰關卡時，可能會顯示錯誤的時間。如果對戰結束和結束介面出現之間存在延遲，則有可能會出現該時間顯示錯誤。
修復在建築大師基地時，有時無法保存友誼戰軍隊設定的問題。
防守方的天使治療濺射到建築時，建築將不再顯示免疫效果，以避免畫面特效雜亂。修改後，防守方的天使依然無法對建築造成治療效果。
修復重新加入部落或加入另一個部落時，部落首都剩餘進攻次數的數字顯示問題。
修復啟動力量藥水時查看其他村莊，兵營資訊介面兵種等級顯示錯誤的問題。
部落成員清單只在家鄉村莊頁面才會顯示「按近期增援」排列模式，以避免混淆。
修復部分具有氣球飛艇造型的場景無法正確顯示部落首都進攻提醒的問題。
超級部隊在捐兵介面的背景顏色顯示為紅色。
14級法師塔和20級箭塔上兵種的等級得到對應提升。
修復部落對戰聯盟賽進行時，部落對戰聯盟賽排行榜上的某一部落被解散，則排行榜不會正確更新到最新賽季的問題。
移除對戰結束後，存活的戰寵變成聖水的動畫效果。修改後，戰寵將和英雄一樣留在場上。
周期挑戰的250分「摧毀X連弩」任務調整為200分，與其他類似任務保持一致。
微調防守方法術（14級大本營施毒法術、超級瓦基麗武神狂暴）的效果，以便和其他普通法術區分開。
調整試圖在部落首都中踢出一名部落成員時，報錯資訊的措辭。
飛龍寶寶的狂暴效果判定時，將不會把延遲生成的單位算作臨近部隊。
延遲生成的單位將不會觸發陷阱。
查看即時重播時，如果大守護者已經被部署到場上，則會顯示其光環效果。
修復「友愛之花 」缺失的音效。
如果挑戰活動已結束，戰鬥結束介面中「再來一次」的按鈕會顯示為灰色。
修復戰鬥結束介面的按鈕有時會失靈的問題。
修復在首都地圖介面顯示突襲完成介面時，點擊關閉按鈕反而會打開突襲地圖的問題。