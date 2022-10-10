全新法術：召回法術

對戰將會被徹底改變。 在13級大本營解鎖的召回法術是進攻時排兵佈陣的有效新方法。施放召回法術時，它會將部隊從戰場上召回，讓他們可以重新部署到其他地方。無論是將他們從危險的敵方防禦設施附近拯救出來，還是想讓他們自另一個方向發起衝鋒，被召回的部隊都能被集體部署在任何可以部署部隊的地方。



可以召回的部隊數量取決於不同法術等級的空間限制。軍隊、英雄和戰寵都可以召回，其中英雄計算為25空間，戰寵則計算為20空間。重新部署的部隊會保留召回前受到的所有傷害及效果。 在重新部署時，所占空間較大的部隊會優先出現。



如果被召回的部隊沒有再次部署，在戰鬥結束時會自動消失。

