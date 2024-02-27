首領們，大家好！

《部落衝突》2024年的第一次重大更新來了！我們在本次更新中推出了全新法術、全新等級上限、平衡性調整、遊戲性優化，還有更多精彩內容。接下來就來看看本次更新的詳情介紹吧！

全新法術：蔓生法術

隨著冬季的回暖，蒼翠的春意也悄然綻放，蔓生法術將帶來更加溫暖的天氣……並讓你的部隊直取敵方陣型核心。

大本營達到12級後，將闇黑法術工廠升至6級即可解鎖蔓生法術，這個闇黑重油法術將為大家的進攻開闢新的道路！施放時，蔓生法術會在效果持續時間內使敵人的防禦處於隱形、免疫且無法動彈的狀態。這代表進攻部隊將完全無視被該法術影響的建築和防禦，進而為你的部隊提供直達陣型核心的新途徑！

不過，蔓生法術不會影響英雄或部落城堡援軍，也不會阻止部落城堡援軍出來防守！還有一個細節是，蔓生法術會留下一些殘骸，防守方玩家可以透過點擊這些殘骸將其清除，就像被消滅的部隊留下的墓碑一樣。

效果類型：區域濺射

目標：地面和空中單位

所需空間：2

配製時間：6分鐘

等級 升級費用 升級時間 法術持續時間 大本營等級 1 - - 22秒 12 2 12.5萬闇黑重油 240 24秒 12 3 25萬闇黑重油 288 26秒 14 4 35萬闇黑重油 384 28秒 16

全新等級

我們為16本玩家提升了防禦和部隊等級上限，同時也為其他大本營等級的玩家推出了防禦和部隊的全新等級。

建築 等級 升級費用 升級時間 生命值 每秒傷害值 生產速度 空間 大本營等級 聖水收集器 16 200萬金幣 3天12小時 1,350 - 7,000/小時 38.5萬 14 金礦 16 200萬聖水 3天12小時 1,350 - 7,000/小時 38.5萬 14 闇黑重油提煉井 10 600萬聖水 8天 1,550 - 180/小時 4,200 14

建築 等級 升級費用 升級時間 生命值 每秒傷害值 大本營等級 闇黑法術工廠 6 500萬聖水 8天 950 - 12 特斯拉電磁塔 15 2,000萬金幣 14天 1,550 170 16 地獄之塔 10 2,200萬金幣 14天12小時 4,400 120/2,600 16 投石機 5 2,250萬金幣 15天 5,410 190 16 搜空地雷 6 1,400萬金幣 12天12小時 - 3,000 16

新的兵種等級上限

兵種 等級 升級費用 升級時間 生命值 每秒傷害值 大本營等級 所需實驗室等級 亡靈 12 32萬闇黑重油 14天 120 78 16 14 野豬騎士 13 35萬闇黑重油 14天12小時 1,380 213 16 14 巨石投手 8 35萬闇黑重油 15天 600 126 16 14 飛龍寶寶 10 2,000萬聖水 15天 2,100 165 16 14 攻城訓練營 5 1,800萬聖水 12天 4,800 皮卡超人+1 16 14 攻城滾木車 5 1,800萬聖水 12天 5,500 220 16 14

閃電梟等級上限提升

這位人見人愛的電擊高手可升至新的等級。

等級 升級費用 升級時間 生命值 每秒傷害值 大本營等級 戰寵小屋等級 11 23萬闇黑重油 8天 2,600 150 16 6 12 25萬闇黑重油 8天 2,700 155 16 6 13 26.5萬闇黑重油 8天 2,800 160 16 6 14 28萬闇黑重油 8天 2,900 165 16 6 15 30萬闇黑重油 8天 3,000 170 16 6

16本玩家現在還可額外將100塊城牆升至17級（共250塊）。

鐵匠鋪從使用金幣，改為使用聖水升級。

全新英雄裝備：加速藥水瓶和野豬騎士玩偶

我們還為神盾勇者推出兩件新裝備。看到其他英雄都穿戴強大的英雄裝備，她覺得自己被冷落了。

野豬騎士玩偶

鐵匠鋪7級時解鎖

召喚一群野豬騎士和你並肩作戰

加速藥水瓶

鐵匠鋪8級時解鎖

提升移動和攻擊速度，持續數秒

部落聊天優化

說實話，我們的部落聊天有「一點點」過時了，因此我們升級其介面設計和功能。現在，部落聊天的整體外觀煥然一新，能讓你擁有更好的體驗！

釘選訊息

聊天和系統訊息現在可以釘選在聊天室的頂部。

此外，還有一個新分頁，專門用於顯示被釘選的訊息。

只有首領和副首領才能釘選訊息。

也可以取消訊息的釘選。

新增回應

玩家現在可以在部落聊天中為其他玩家的訊息加入表情回應！

你可以從預設的表情符號中選擇一個。

獲得的回應及數量會顯示在每條訊息下方。

遊戲性優化/遊戲調整

進度條已重回資訊介面。 進度條會顯示該等級大本營下可達到的最高等級的進度。 來自Reddit的慶祝聲響徹全世界。 世界已經和平了。

點擊升級按鈕現在會明確顯示要使用特定資源或魔法物品，以減少意外使用非預期資源/物品的情況。 點擊特定資源或魔法物品的按鈕，你就可以在升級時只使用該特定資源或物品。 Reddit上該討論引發巨大反響，程度堪比7.2級大地震。

進攻部隊現在可以在戰鬥中穿過裝飾和障礙物（部落首都除外）。

現在玩家可以在裝飾上部署部隊。

玩家可以同時進行部落友誼戰和一般部落對戰（在兩個不同的部落中）。

如果部落對戰的最終結果為平局且雙方摧毀率都為100%，都雙方都不會失去連勝狀態。

在合併防禦後設定傳說聯盟防禦陣型不會觸發陣型冷卻時間。

首領和副首領現在可以看到部落成員的上次登入時間，最多顯示為一月前登入過（之前最多為一週前登入過）。

平衡性調整

能力越大，平衡這種能力的責任就越大！以下為本次更新的平衡性調整：

「巨型箭矢」技能現在的射程更遠，以確保它能穿過整個村莊。 我們會留意Reddit上的影片，查看巨型箭矢是如何只差四分之一格才能穿過整個村莊的。

移除靈狐進行攻擊時的冰霜視覺效果

召喚類單位所召喚的單位達到數量上限後，如果被召喚單位數量低於該上限，則召喚類單位會更快召喚出新單位。

超級弓箭手： 11級生命值降低至575 12級生命值降低至600

棘木騎士： 1級生命值降低至6,650 2級生命值降低至7,050 3級生命值降低至7,400

超級野蠻人： 10級生命值降低至1,200 11級生命值降低至1,300 12級生命值降低至1,350

飛龍： 11級生命值提升至5,300

雷電飛龍： 6級生命值提升至5,200 7級生命值提升至5,500

超級飛龍： 10級生命值提升至7,200 11級生命值提升至7,600

建築大師基地骷髏氣球： 攻擊距離從0提升至50 主動技能傷害範圍從300下調至225

建築大師基地暗夜女巫： 9級生命值提升至750，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至7隻。 10級生命值提升至750，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至7隻。 11級生命值提升至830，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至7隻。 12級生命值提升至830，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至8隻。 13級生命值提升至915，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至8隻。 14級生命值提升至915，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至8隻。 15級生命值提升至1,000，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至8隻。 16級生命值提升至1,000，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至9隻。 17級生命值提升至1,100，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至9隻。 18級生命值提升至1,100，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至10隻。 19級生命值提升至1,220，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至10隻。 20級生命值提升至1,220，「蝙蝠召喚」可召喚的蝙蝠數提升至11隻。

部落首都超級礦工 1級生命值降低至3,300 2級生命值降低至3,500 3級生命值降低至3,700 4級生命值降低至3,900



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