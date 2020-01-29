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29 Jan 2020
Blog – Clash Royale

Season 7 Hall Of Fame!

另一边的胜者组对局，首场比赛，刚刚爆冷的玻利维亚天王趁热打铁迎战德国战神Reichert。首局比赛，MAU在全场大部分时间落后的情况下没有选择放弃，操刀一套皮卡毒矿的他不断防守并等待时机，终于在最后时刻抓住Reichert因过于急躁地跳猪而创造给自己的机会，一波猛攻后完成翻盘。

第二局比赛里，操刀超骑锅炉墓的MAU同样在全场落后的情况下稳扎稳打，最终抓住对手蛮羊拉扯失误的机会，让己方超骑回头望月配合墓园一波破塔，以2比0的比分杀入胜者组决赛！

另一场半决赛中，Lucas和Samuel上演了一场巴西内战。首局比赛，Samuel利用一波漂亮的婆婆保卫战积攒出大量单位，从而掩护己方皇家巨人先下一城；随后Lucas操刀一套迫击炮四猪在开局以卖掉一半塔血的代价，换路All in破塔扳回一局；决胜局中，Lucas掏出自己赖以成名的烟花地震猪体系，妙到毫巅的出猪时机以及出色的防守技巧让Samuel毫无办法，最终，Lucas再胜同胞Samuel，昂首挺进胜者组决赛。

SEASON 7 TOP 100 GLOBAL TOURNAMENT PLAYERS

  • Anaban❤️iulia

  • KFC

  • V Ξ N O M

  • ibrahim

  • T-Bag

  • Dynamite I いっせい

  • ベニテングタケ

  • グッドナイト下川

  • 飞飞

  • Lucas❤Bia

  • <c2>Kid Rodrisツ

  • Michifu☆

  • JACK

  • Ch❤Lauty ^-^⚡

  • DiegoB

  • ☄PhoenixPA⭐

  • QUARTY

  • ⚡Darkξηgel⚡

  • バーガー

  • Joan

  • KIX™️Onion

  • ACE Bansito

  • ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️

  • AceVentura

  • LaGelenka II

  • malavazi82

  • Lynn舞厅

  • Aurora

  • star就是小菜鸡✨

  • ちゃぴ丸水産

  • 可哀想な翔子さん(´^ω^｀)

  • ꧁✨***菊花***✨꧂

  • ENM⚡️M¡g 米格尔

  • FF™

  • Toti™

  • 喵喵小天才

  • ¥JEIKO¥

  • まさき

  • VULKan

  • Riku

  • IMT LaPoKaTi✨

  • José Jiménez

  • ⭐MilkTruck⭐

  • ユイ⊿CR(YUIHIIRO)

  • 「TS」Artube

  • BernsteinCat

  • ☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎

  • 中野五月

  • 💲 D.I.M.A.S 💲

  • Carl the Legend

  • ジェノス

  • CA l Sweep

  • AlanTam

  • rofolfoxD

  • 世界は謎で出来ている

  • carloscars⚡

  • RUBÉN

  • Ханs

  • CMcHugh

  • 5hadow

  • XIO te ama ⚡

  • あまがわ

  • Alperen

  • Magic Jannik

  • ❤Debora❤

  • 레모네이드

  • j.t.y

  • Nogi I Lucia

  • 고슴도치

  • @Arcturius

  • B-rad

  • 浅笑

  • <c2> UK I *Max

  • DLT_さがちゃらす

  • Faded Mirror

  • GG I Bj

  • 母さん

  • °Puddin'

  • Banフォックス ン⭐️

  • AllanGr2004

  • GrImoka

  • airsurfer

  • Surg TS

  • ⚡⚡Fares⚡⚡

  • 日南 ゆず

  • iAmJP

  • TQ ❤Cuchii Cuu❤

  • chief keef

  • 吹雪

  • KIYF John77

  • Wazap Giorno

  • ⚜️CoDeMaGic⚜️

  • ztephan

  • 공부좀하자

  • JESTER€Ro(Ya)Ri

  • Nova I Abaddon

  • PvPeter

  • 柒夜

  • ●iMrFazΖez《

  • ＡＱＵＡ

另一场败者组比赛中，韩国天王Sado将迎战德国天王Reichert。在首日对战MAU的比赛中，德国人Reichert两局都是在领先的情况下痛失好局，不得不让人扼腕叹息，同时这也暴露了德国天王在关键时刻心态不稳的毛病。而一向以稳健著称的Sado在昨晚表现依旧亮眼，若不是和Samuel的决胜局中卡组劣势，其结局如何同样未可知。此番对决，Reichert需要学会如何将顺势转化为胜势，否则面对着打法稳健、心态大好的Sado，其前景绝对不容乐观。

FAIR PLAY FOR ALL

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今晚10点，CRL第六赛季月度决赛将迎来最后决战，剩余的6位选手将继续展开厮杀来争夺最后的冠军。