另一边的胜者组对局，首场比赛，刚刚爆冷的玻利维亚天王趁热打铁迎战德国战神Reichert。首局比赛，MAU在全场大部分时间落后的情况下没有选择放弃，操刀一套皮卡毒矿的他不断防守并等待时机，终于在最后时刻抓住Reichert因过于急躁地跳猪而创造给自己的机会，一波猛攻后完成翻盘。

第二局比赛里，操刀超骑锅炉墓的MAU同样在全场落后的情况下稳扎稳打，最终抓住对手蛮羊拉扯失误的机会，让己方超骑回头望月配合墓园一波破塔，以2比0的比分杀入胜者组决赛！



另一场半决赛中，Lucas和Samuel上演了一场巴西内战。首局比赛，Samuel利用一波漂亮的婆婆保卫战积攒出大量单位，从而掩护己方皇家巨人先下一城；随后Lucas操刀一套迫击炮四猪在开局以卖掉一半塔血的代价，换路All in破塔扳回一局；决胜局中，Lucas掏出自己赖以成名的烟花地震猪体系，妙到毫巅的出猪时机以及出色的防守技巧让Samuel毫无办法，最终，Lucas再胜同胞Samuel，昂首挺进胜者组决赛。