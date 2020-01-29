另一边的胜者组对局，首场比赛，刚刚爆冷的玻利维亚天王趁热打铁迎战德国战神Reichert。首局比赛，MAU在全场大部分时间落后的情况下没有选择放弃，操刀一套皮卡毒矿的他不断防守并等待时机，终于在最后时刻抓住Reichert因过于急躁地跳猪而创造给自己的机会，一波猛攻后完成翻盘。
第二局比赛里，操刀超骑锅炉墓的MAU同样在全场落后的情况下稳扎稳打，最终抓住对手蛮羊拉扯失误的机会，让己方超骑回头望月配合墓园一波破塔，以2比0的比分杀入胜者组决赛！
另一场半决赛中，Lucas和Samuel上演了一场巴西内战。首局比赛，Samuel利用一波漂亮的婆婆保卫战积攒出大量单位，从而掩护己方皇家巨人先下一城；随后Lucas操刀一套迫击炮四猪在开局以卖掉一半塔血的代价，换路All in破塔扳回一局；决胜局中，Lucas掏出自己赖以成名的烟花地震猪体系，妙到毫巅的出猪时机以及出色的防守技巧让Samuel毫无办法，最终，Lucas再胜同胞Samuel，昂首挺进胜者组决赛。
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ＡＱＵＡ
另一场败者组比赛中，韩国天王Sado将迎战德国天王Reichert。在首日对战MAU的比赛中，德国人Reichert两局都是在领先的情况下痛失好局，不得不让人扼腕叹息，同时这也暴露了德国天王在关键时刻心态不稳的毛病。而一向以稳健著称的Sado在昨晚表现依旧亮眼，若不是和Samuel的决胜局中卡组劣势，其结局如何同样未可知。此番对决，Reichert需要学会如何将顺势转化为胜势，否则面对着打法稳健、心态大好的Sado，其前景绝对不容乐观。
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今晚10点，CRL第六赛季月度决赛将迎来最后决战，剩余的6位选手将继续展开厮杀来争夺最后的冠军。