Hi Shane! Kannst du dich unseren Spielern kurz vorstellen?

Hallo zusammen! Mein Name ist Shane, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Alberta, Canada.

Ich spiele Clash Royale schon seit Tag 1 des Soft-Launchs in 2016 und habe mich damals sofort in das Spiel verliebt.

Davor war ich schon ein ziemlicher Hardcore-Fan von Clash of Clans, also war es sozusagen ein natürlicher Übergang innerhalb des Clash-Universums für mich.





Wie lange bist du schon Content-Creator/Streamer?

Schon seit mehr als fünfeinhalb Jahren! Mein erstes Video auf YouTube habe ich ungefähr einen Monat nach dem Soft-Launch von Clash Royale hochgeladen und seitdem lade ich täglich Videos hoch.

Wenn ich darüber nachdenke, ist es schon verrückt, dass ich diese ganze Reise in meinen Zwanzigern begann. Jetzt habe ich ein Kind und ein weiteres ist gerade auf dem Weg. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat!





Was ist die höchste Anzahl Trophäen, die du jemals erreichst hast?



7055 Trophäen.



Das war damals, als 7000 noch in der Ultimativer-Champion-Liga war.



Meine beste Leistung war 1861 in der Weltrangliste.







Was gefällt dir an Clash Royale besonders?

Ich liebe es, überraschende Deckkombinationen zu erstellen. Es ist SO befriedigend, Gegner mit unerwarteten Moves zu überraschen! Mit 103 verschiedenen Karten gibt es in Clash Royale unbegrenzte Möglichkeiten! (Okay, nicht unbegrenzt, aber ... naja, im Grunde unbegrenzt.)





Welche Karte spielst du im Moment am liebsten und warum?

Eine meiner Lieblingskarten ist Funki! Eine Riesenmaschine, die so ziemlich jeden Push mit einem Schuss zerstören kann, hat einfach was. Ich spiele sie nicht oft, aber wenn, dann schlägt sie immer ein ... kleiner Scherz am Rande.







Was ist deine schönste Erinnerung in Clash Royale?

Ich habe so viele schöne Erinnerungen und Freunde, die ich auf dem Weg kennengelernt habe!

Die Fans bei den CRL World Finals 2019 persönlich zu treffen war mit Abstand das Beste!

Ein bestimmter Fan hatte sogar draußen vor dem Veranstaltungsort gewartet, um all die Creator bei Rausgehen treffen zu können. Es war etwas ganz Besonderes, sich für einen kurzen Moment unterhalten zu können und ich werde es nie vergessen.

Es ist wahnsinnig toll, wie dieses Spiel Menschen aus aller Welt und in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zusammenbringt!







Hast du irgendwelche Tipps oder Ratschläge für Spieler?

Denkt immer daran Spaß zu haben!



Falls ihr euch frustriert fühlt, macht eine kurze Pause und schaut später wieder rein. Es ist ein Videospiel und Spiele sind dazu da, Spaß zu haben! :)







Welches deiner bisherigen Videos magst du am liebsten?

Mein Lieblingsvideo von den neueren ist mein „7.5 Elixir heaviest deck ever“.

Ich liebe es, Decks außerhalb der Meta wie dieses zu verwenden, weil es niemand erwartet.