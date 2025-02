Kämpfe im Herbst an der Seite von einem von vier Creator Teams um die absolute Vorherrschaft in der DACH-Region und lass dich zur Legende krönen.



Was ist der Crown Down?

Der Crown Down ist ein Creator Event, bei dem sich vier Creator Teams aus der DACH Region gemeinsam mit ihren Communities messen. Erlebe Clash Royale auf eine komplett neue Art und Weise: Tritt einem der vier Teams bei, erweitere das Einflussgebiet deines Teams auf einer interaktiven Karte mit Siegen in der Ladder und unterstützte deine Creator bei den Special Events. Entscheidet das große Finale für euch und lasst euch zur Legende krönen.



Wie kannst du dabei sein?

Registriere dich auf www.crowndown.de ab dem 20.09 mit deiner Supercell ID und Email und schließe dich einem Creator Team an. Welche Creator genau dabei sind, geben wir in den nächsten Wochen bekannt.



Du willst mehr als nur dabei sein?

Dann sei doch mittendrin!

Bevor der Crown Down startet, hast du bis zum 20.09 im WildCardHunt die Möglichkeit dich für das Haupt-Event als Partner an der Seite von BigSpin zu qualifizieren. Dazu musst du in der ersten Runde, dem Federal Conquest, die meisten neuen Trophäen in deiner Region sammeln. Anschließend heißt es sich im Hot Seat Tournament live neben BigSpin zu beweisen. Für den WildCardHunt kannst du dich jetzt schon auf www.crowndown.de mit deiner Supercell ID registrieren. Dort findest du auch genauere Informationen zu den Runden des WildCardHunts und eine Rangliste, die wir täglich updaten.



Wo finde ich mehr Informationen?

Neben der Event-Website www.crowndown.de werden wir wichtige News auch auf unseren deutschsprachigen Social Media Accounts teilen.



Wir sehen uns im im Crown Down!