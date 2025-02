Diese Änderungen machen aus Legendenpfad zur besten Quelle für den Aufstieg in die Elitestufe... vorausgesetzt, ihr habt die nötigen Fähigkeiten!

Wir haben auch die Level-Caps für die anderen Ligen angepasst, um einen stromlinienförmigeren Verlauf in Richtung der Ligen zu schaffen, die Elitestufen enthalten, so dass es nicht so einen sofortigen Anstieg der Kartenlevel in euren Kämpfen gibt.