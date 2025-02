Best-of-3



Gewährt die meisten Belohnungen



Für die Teilnahme braucht ihr mindestens drei Kriegsdecks.

In Duellen treten Spieler in einem Best-of-3-Format gegeneinander an. Der Erste, der zwei Siege erreicht, gewinnt das Duell. Im Optimalfall geht ihr mit vier verschiedenen Decks an den Start.

Duelle eignen sich perfekt dazu, euer Können unter Beweis zu stellen – je mehr Matches ihr spielt, desto mehr könnt ihr eure Strategie den Decks eurer Gegner anpassen. Achtet darauf, welche Karten sie bereits eingesetzt haben und welche sie noch haben könnten!