An Tag 1 der Veranstaltung werden mehr als 500 Clash Royale-Fans an einem offenen Turnier teilnehmen. Dort liefern sie sich in fünf einstündigen Läufen Solokämpfe. Die Herausforderer mit den meisten Trophäen qualifizieren sich für die nächste Phase. Am Ende des Tages werden nur noch acht Herausforderer übrig bleiben.