Dies ist eine der Situationen, in der wir definitiv sagen können, dass wir als Entwicklerteam einen Fehler gemacht haben. Wir bedauern sehr, dass wir den Scharfrichter und die Hexe so früh überarbeitet haben. Wir hatten eine Vielzahl von sehr gering gespielten Karten, die grundlegend überarbeitet werden konnten, waren jedoch der Ansicht, dass Karten mit Flächenschaden die höchste Priorität hatten, da sie in vielen Decks eine Schlüsselrolle spielen. Wir waren der Meinung, dass Vielfalt in der Meta erreicht werden kann, indem diese Karten zuerst überarbeitet werden, und das Endergebnis war im Wesentlichen das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft hatten