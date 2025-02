In 2021 erwarten euch viele Änderungen an der CRL, wie beispielsweise am Supercell-Team, das an der Liga arbeitet. Teil dieses neuen Teams werden Mitglieder des Entwicklerteams von Clash Royale sein. Das wird der CRL auf lange Sicht extrem weiterhelfen!



So wird die Liga näher denn je mit der ständigen Entwicklung des Spiels verbunden sein, was in Zukunft Ingame-Features ermöglichen wird, die die CRL direkt unterstützen. Vielleicht kommen euch einige neue Mitglieder des CRL-Teams in 2021 bekannt vor ... Es sind Seth und Drew dabei!



Außerdem wird das Spiel natürlich noch um weitere Mitglieder bereichert – also gebt ihnen und dem Team hinter der CRL von 2018 bis 2020 ein Shoutout!  ❤️



Cool, ein neues Team ... was gibt es sonst noch Neues?

In 2021 kehrt die Clash Royale League zu ihren Wurzeln zurück und nimmt die Form eines 1-gegen-1-Wettbewerbs an.

Alle Spieler auf der ganzen Welt sind dazu eingeladen, in der Clash Royale League mitzuspielen und sie mitzuverfolgen.

Die besten 1000 Spieler an der Spitze der globalen Bestenliste können sich jeden Monat qualifizieren!



Der Preispool in 2021 beträgt über 1,6 Mio. Dollar!

Unser Ziel ist es, eine E-Sports-Erfahrung zu kreieren, die dem tatsächlichen Spielerlebnis von Clash-Royale-Spielern gleicht, und diesen Spielern einen direkten Weg in die kompetitive Szene zu bieten.

Indem wir jede Saison die Qualifier für die besten 1000 Spieler öffnen, hoffen wir so ALLEN Spielern auf der ganzen Welt die Chance zu bieten, an der Spitze der CR-E-Sports-Szene mitzuspielen. In 2021 geht es nur um Können: Wenn du gut genug bist, hält dich nichts davon ab, zum World Champion zu werden!



Wir präsentieren: DUELLE ! In diesem neuen Best-of-3-Format müssen Spieler mehrere Decks meistern, um das Zeug zum Champion zu haben. Dieses Format kommt der gewohnten Spielerfahrung aller Clash-Royale-Spieler deutlich näher.



Außerdem werden wir externe Veranstalter von Turnieren mehr denn je unterstützen – beispielsweise wird es keine Teilnahmebeschränkungen für CRL-Spieler geben!



WANN GEHT ES LOS?

Am 4. Januar 2021 beginnt die neue Clash Royale League!

In dieser Herausforderung kämpfen Spieler die ganze Saison über um Trophäen. Die besten 1000 Spieler auf der globalen Bestenliste qualifizieren sich für den monatlichen Qualifier im Februar.

Spieler, die sich qualifiziert haben, werden über eine Nachricht im Spiel kontaktiert.



Die Clash Royale League 2021 ist in acht Saisons aufgeteilt. Jede besteht aus einem Qualifier über die globale Rangliste, monatlichen Qualifiern und dann gestreamten monatlichen Finals.



Mehr Details, unter anderem wie genau ihr teilnehmt, werden im Januar 2021 enthüllt.



MONATLICHE QUALIFIER

In monatlichen Qualifiern verdienen die besten 32 Spieler Bargeldpreise (unten findet ihr eine Liste dazu).

In der globalen Bestenliste werden Punkte gesammelt, die inallen Event des Jahres eingeholt wurden.

Die besten 24 Spieler, die am Ende des Monats September die meisten Punkte haben, qualifizieren sich ebenfalls für die Clash Royale League World Finals 2021.



Im Oktober wird der LAST CHANCE QUALIFIER abgehalten. Dort haben Spieler, die es knapp nicht in die Topliste geschafft haben, die Chance, sich die letzten acht Tickets zu den World Finals zu sichern.



In den CRL World Finals 2021 kämpfen die besten 32 Spieler um die Krone des World Champions und ihren Anteil an dem Preisgeld in Höhe von 1 Mio. Dollar.



AUFTEILUNG DES PREISPOOLS

MONATLICHER QUALIFIER

17.–32. Platz: 1000 $



9.–16. Platz: 1500 $



7.–8. Platz: 2000 $



5.–6. Platz: 3000 $



4. Platz: 4000 $



3. Platz: 6000 $



2. Platz: 10.000 $



1. Platz: 20.000 $



CLASH ROYALE LEAGUE WORLD FINALS 2021

17.–32. Platz: 15.000 $



9.–16. Platz: 25.000 $ 5.–8. Platz: 35.000 $



3.–4. Platz: 70.000 $



2. Platz: 100.000 $



1. Platz: 200.000 $



*Die Beträge der oben aufgeführten Preisgelder können sich ändern, bis das offizielle Regelwerk für die Clash Royale League 2021 veröffentlicht wurde.