Mit Chess Royale haben wir ein brandneues Ereignis für euch auf Lager, das eure Arena in ein lebendiges Schachbrett verwandelt!



Nutzt eure Schachkenntnisse, um eure Gegner zu besiegen! Oder spammt einfach an der Brücke. Was immer funktioniert.



Chess Royale ist vom 11. bis 18 September über das Ereignismenü spielbar.