Nach dem Update erhielten einige Spieler während der Umstellung mehr XP-Punkte und Starpunkte als ihnen zustanden. Dies führte dazu, dass einige Spieler mit niedrigeren Stufen direkt auf Stufe 14 befördert wurden und/oder eine übermäßige Menge an Starpunkten erhielten.

Wenn du davon betroffen bist, wirst du nach der Wartung eine Nachricht im Spiel erhalten, da wir jeden zusätzlichen Fortschritt entfernen werden.

Alle zusätzlichen XP-Punkte oder Starpunkte werden entfernt.

Wenn du fälschlicherweise auf Stufe 14 befördert wurdest, werden wir dich auf deine wahre Stufe zurückstufen.

Falls du Champions freigeschaltet hast, behältst du sie, kannst sie aber erst spielen, wenn du Stufe 14 erreicht hast.

Alle Starlevels, die du seit dem Update aufgestiegen bist, werden rückgängig gemacht, und du bekommst die korrekte Anzahl an Starpunkten zurückerstattet.Wir werden KEINE XP-Punkte oder Starpunkte entfernen, die du seit dem Update verdient hast, sondern nur das, was wir dir nach der Migration am 27. Oktober zu viel gegeben haben.