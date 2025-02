Red Bull M.E.O. by ESL ist ein Turnier, bei dem sich Mobile Gamer in den Spielen Clash Royale, Arena of Valor sowie Brawl Stars messen können. Nur die besten Spieler Deutschlands schaffen es durch die Qualifikationsphase und treffen dann beim globalen Finale in Dortmund auf die stärksten Gamer aus aller Welt.

Noch hast du die Möglichkeit, dich hier für die deutschen Online Pre Qualifier am 22. und 25. Januar, einzuschreiben.