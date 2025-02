La troisème édition de la CWA Cup est là, avec plusieurs nouveautés :

format par équipe

10.000 $ de cagnotte

Le tournoi sera composé de 16 équipes de 2 joueurs. 14 équipes seront invitées et 2 issues de qualifications (13 et 14 juillet). Ces 16 équipes seront divisées en 4 groupes et chaque top 2 se qualifiera pour la grande finale.