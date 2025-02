Du kannst besondere Herausforderungen nun so oft spielen, wie du willst, während sie verfügbar sind!

Dies war eine der Änderungen, die sich die Community am meisten für besondere Herausforderungen gewünscht hat. Vorbei ist die Zeit, in der man dreimal verliert und dann den neuesten Spielmodus nicht mehr spielen kann, oder in der man eine Herausforderung abgeschlossen hatte und sie danach nicht erneut starten kann.



Das bedeutet außerdem, dass man nun keine Juwelen mehr fürs Weiterspielen bezahlen muss. Durch Saisonmarken kannst du also Belohnungen ohne jegliche Nachteile verdienen ... abseits von dem Duo-Random, der 10 Elixier an der Brücke spielt.