WCG 2019 Xi'an Details

Die WCG gilt als eine der frühesten und wichtigsten Esport-Veranstaltungen der Welt und ist bekannt dafür, einige der wettbewerbsfähigsten Gameplays, aus verschiedenen Spielen zu hosten. In diesem Jahr ist die WCG stolz darauf, zwei konkurrierende Wege für Clash Royale anzubieten:

1.Offene Teilnahme

Jeder Spieler, ob Amateur oder Profi, kann an diesem globalen Wettbewerb teilnehmen (bitte beachten: CRL-Spieler können in diesem Segment nicht teilnehmen, weil.... lese Punk 2). Weitere Informationen zu den Qualifikanten und der Logistik folgen in Kürze.... bleibt dran.

*Tipp: Möchtst du dich qualifizieren? Beginne dich auf bestimmte Herausforderungen im Spiel vorzubereiten...

2) Nationaler Wettbewerb

Die drei besten CRL-Teams, aus der Frühjahrssaison jeder Region (CRL West, CRL Asia und CRL China), werden als ein Team zusammenkommen, um ihre Region beim großen Finale zu vertreten. Nach mehreren Runden kommen zwei Teams ins Finale.... und nur eine Region wird als die beste der Welt ausgezeichnet.

Weitere Details zu den WCG Clash Royale Turnieren werden in Kürze verfügbar sein: hier.

Wann

18.-21. Juli 2019

Wo

Qujiang International Conference Center

Xi’an, China

Wir hoffen, dass ihr so begeistert seid wie wir. Denn dies ist eine Veranstaltung, wie keine andere!

Wir sehen und in der WCG Xi’an Arena,



Dein Clash Royale-Team