Wir erhielten nicht nur positives Feedback zum spannenden Gameplay mit zwei Entwicklungsplätzen, sondern uns erreichten auch Bedenken zur Fairness dieses Spielelements.

Aus diesem Grund können Spieler ihren zweiten Entwicklungsplatz erst auf Königslevel 54 freischalten, wenn sie auch Turmlevel 15 erreichen.

Auf diesem Level verfügen über 66 % der Spieler bereits über zwei Entwicklungen und wir hoffen, dass dieser Wert durch das Verschenken unserer kostenlosen Entwicklung (bei Entwicklung deiner Träume) auf über 90 % ansteigt.

Wir wissen außerdem, dass in 22 % der Kämpfe Spieler auf Level 14 gegen Spieler auf Level 15 antreten. Uns ist also bewusst, dass es in diesen Kämpfen dazu kommen kann, dass ein Spieler mit einer Entwicklung einem Spieler mit zwei Entwicklungen gegenübersteht.

Wir werden dies genau im Blick behalten, um zu ermitteln, ob Auswirkungen auf Kämpfe festzustellen sind und wir Anpassungen oder Änderungen vornehmen müssen.