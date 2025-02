✅ Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn Emotes nach dem Ende von Duokämpfen verschickt wurden.

✅ In der Beschreibung des Königlichen Turniers steht nun nicht mehr fälschlicherweise, dass man Niederlagen zurücksetzen kann.

✅ Emotes, die am Kampfende verschickt werden, zählen nun zum Fortschritt der „Nutze Emotes“-Tagesaufgabe.

✅ Steinstufen auf dem Legendenpfad zerbrechen nun nicht mehr, wenn ein Kampf unentschieden endet.

✅ Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler die Soundeffekte eines gegnerischen Champions nicht hören konnten.

✅ Ein Wegfindungsproblem im Zusammenhang mit der Sichtweite des Golems wurde behoben.

✅ Es wurde ein Problem behoben, durch das Pfeile in Duokämpfen doppelten Schaden an Königstürmen angerichtet haben.

✅ Die Kollisionserkennung des Kampfholzes und des Barbarenfasses wurde verbessert.

✅ Fehlende „Jahre gespielt“-Abzeichen wurden hinzugefügt.

✅ Die Anzeige im „Nutze Joker“-Menü wurde behoben.

✅ Es wurde ein Problem behoben, durch das das bronzene „Liga 1“-Abzeichen im Claninfomenü von Spielern erschien, die den Legendenpfad noch nicht freigeschaltet haben.

✅ Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn eine Truhe in der Warteschlange nach dem Starten des Spiels geöffnet wurde.

✅ Es wurde ein Problem behoben, durch das die Bestenliste des Legendenpfads nicht geladen wurde, nachdem Belohnungen eingesammelt wurden.

✅ Es wurde ein Problem behoben, durch das der Elixiermultiplikator in Wiederholungen nicht angezeigt wurde.

✅ Der Reflektionsradius des Mönchs für Feuerbälle und Schneebälle wurde erhöht.