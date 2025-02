Geschwindigkeit des ersten Treffers: 500 > 800 (60 % langsamer)

Der Magieschütze wird in der aktuellen Meta äußerst häufig eingesetzt, was daran liegt, dass er aus großer Entfernung für Chip-Damage an Türmen sorgen kann. Diese Änderung gibt dem Gegner ein größeres Zeitfenster, um ihn zu kontern.