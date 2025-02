WARUM?



Im Vergleich zu anderen Karten wie der Walküre, und in gewissem Maße dem Königsgeist, sieht der Ritter nicht besonders prächtig aus. Indem wir seine Fähigkeit, Schaden zu absorbieren, betonen, sollte er seinen Platz in der Meta finden. So wird der Edelmann wieder zum Ehrenmann. Seine Stats sind nach wie vor stark, wenn man seine geringen Elixierkosten betrachtet.