As qualificatórias online avançarão pelas seguintes fases:



Fase 2: Torneio Suíço (Jogadores que avançarem da Fase 1)



Fase 3: Fase de Grupos (os 32 melhores jogadores da Fase 2 divididos em oito grupos de quatro jogadores cada. Os dois melhores jogadores de cada grupo avançam para a Fase 4)



Fase 4: Chave de Eliminação Dupla (16 jogadores) - Os seis melhores jogadores dessa fase avançarão para Valência, para a fase presencial, começando a partir da Rodada 4 da Loser's Bracket.



Qualificatória Presencial



Um torneio dentro do jogo, com capacidade para até 1.000 jogadores, será realizado, com os 16 melhores jogadores competindo em uma chave de eliminação simples. Os dois jogadores que se destacarem nessa chave se classificarão para a chave final da Dreamhack Valência. É obrigatório que esses jogadores participem pessoalmente.