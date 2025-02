Achtung: Dieses Spielbalance-Update gilt noch nicht! Es wird erst ab dem 9.10. wirksam.

Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit regelmäßigen Balance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.

In diesem Spielbalance-Update kümmern wir uns um Funki (!!!), den Tesla, den Elektromagier und mehr!





Funki: Treffergeschwindigkeit nun 4 s (bislang 5 s), Schaden -15%

Funki besiegt nun nicht mehr einen anderen Funki mit einem einzigen Schuss.

Tesla: Schaden +30 %, Treffergeschwindigkeit nun 1 s (bislang 0,8 s)

Der Tesla braucht jetzt nur eine Entladung, um einen Lakaien oder einen Kobold zu besiegen.

Elektromagier: Schaden -4 %, erste Attacke wird 0,2 s später ausgeführt

Dadurch werden keine Karteninteraktionen grundlegend verändert.

Friedhof: Dauer nun 10 s (bislang 9 s), Radius nun 4 (bislang 5), das erste Skelett erscheint 0,5 s langsamer, Skelette erscheinen weniger zufällig

Dadurch werden keine Karteninteraktionen grundlegend verändert.

Kanonenkarre: Trefferpunkte +5 %, Schild-Trefferpunkte +5 %

Das Schild der Kanonenkarre überlebt nun einen Sprung und einen Treffer eines Megaritters.

Blitz: Schaden -3 %, Radius nun 3 (bislang 3,5)

Dadurch werden keine Karteninteraktionen grundlegend verändert.

Speerkobolde: Treffergeschwindigkeit nun 1,1 s (bislang 1,3 s)

Dadurch werden keine Karteninteraktionen grundlegend verändert.

Walküre: Schaden +5 %

Die Walküre besiegt nun Prinzessinnen und Blasrohrkobolde mit einem einzigen Treffer. Für Barbaren braucht sie nun drei Attacken.

FEHLERBEHEBUNGEN:



Banditin und Megaritter : Die Banditin und der Megaritter sprinten/springen kürzer als beabsichtigt.

Kanonenkarre : Truppen haben von Zeit zu Zeit aufgehört, die Kanonenkarre anzugreifen. Selten kam es auch vor, dass sie hinter einer kaputten Kanonenkarre feststeckten.

Infernodrache, Infernoturm : Der Schaden wurde nicht zurückgesetzt, nachdem sie ein Schild zerstörten (z. B. von Wächtern, dem Dunklen Prinzen, der Kanonenkarre).

Wegfindung von Truppen : Truppen schlugen ab und zu unerwartete Richtungen ein. Dieses Verhalten sollte nun verbessert sein.

Teilt uns eure Meinung gerne in den Foren oder auf reddit mit!

Wir sehen uns in der Arena!

Euer Clash Royale-Team