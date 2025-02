Der Phönix ist eine neue legendäre Lufteinheit mit Nahkampffähigkeiten. Wenn er besiegt wird, explodiert er in einem feurigen ... Feuer und verursacht Flächenschaden an Einheiten und Gebäuden in der Nähe. Außerdem findet er daraufhin in einem Phönixei Zuflucht.

Falls das Ei nicht rechtzeitig zerstört wird, wird der Phönix wiedergeboren (das habt ihr bestimmt nicht kommen sehen). Danach stürzt er sich mit vollen Trefferpunkten erneut in den Kampf!

Hinweis: Der Phönix wird nur einmal pro Einsatz aus einem Ei wiedergeboren.