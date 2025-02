Die Clans in den unteren Ligen haben das Flussrennen seltener abgeschlossen und deshalb weniger von den besseren Belohnungen in Clankriege 2 profitiert. Dagegen haben die Clans in höheren Ligen das Flussrennen in nur 1 oder 2 Tagen abgeschlossen und danach zusätzliches Gold links liegen lassen.

Indem wir das anpassen, wird das Flussrennen für Spieler aus verschiedenen Ligen interessanter, aber vor allem bekommen die Clans in der Bronzeliga endlich eine Chance auf ihre verdienten Belohnungen!