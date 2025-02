Der Turm der Koboldkönigin bietet eine einzigartige Spielmechanik:

Setze Koboldkarten ein, um die Fähigkeit der Koboldkönigin aufzuladen. Hierfür musst du 20 Elixier ausgeben.

Wenn die Fähigkeit bereit ist, kannst du sie aktivieren, indem du eine weitere Koboldkarte spielst. Dadurch werden Koboldbabys auf beide Seiten entsendet.

Momentan kann diese Turmtruppe ausschließlich in der Reise der Koboldkönigin genutzt werden. In Zukunft kann es jedoch sein, dass wir sie auch in anderen Spielmodi einführen.