Il World Cyber Games (WCG) ospiterà l'Open Qualifier dopo aver terminato il Clash Royale WCG Open con utenti globali.

Il WCG Open Qualifier è un match preliminare a cui può partecipare chiunque ami Clash Royale. Il secondo giorno dell'Open Qualifier, gli ultimi otto giocatori avanzeranno alla fase a gironi, dove affronteranno gli utenti di alto livello del WCG Open.



Il WCG 2023 Clash Royale Open Qualifier accetterà domande di partecipazione dal 1° maggio (lunedì) al 19 maggio (venerdì) alle 18:00 (GMT+9) e sarà l'ultimo torneo aperto per la finalissima del WCG 2023 che si terrà a BEXCO, Busan a luglio di quest'anno.



Non perdere l'evento dedicato agli utenti di Clash Royale per partecipare all'Open Qualifier! Dieci dei partecipanti effettivi nel primo giorno dell'Open Qualifier verranno estratti e riceveranno la "Statua del principe in edizione limitata per il 5° anniversario di Clash Royale".



Per ulteriori informazioni sul WCG 2023 Clash Royale Open Qualifier, visita il sito web ufficiale di WCG.