¡Hola, DrekzeNN! ¿Puedes presentarte a los jugadores?

Hola, soy Iarek Hoffmann (DrekzeNN), ¡Creador de contenido de Clash Royale! Tengo 27 años y soy de Argentina, zona sur. Empecé a jugar al Clash Royale desde el primer día que salió a nivel global, en marzo del 2016.





¿Cuánto tiempo llevas creando contenido/transmitiendo y cuántas veces a la semana?

¡He cumplido ya 5 años creando contenido puro de Clash Royale en Youtube! Subo video cada día y medio y hace ya casi 2 años que hago también directos en Twitch, ¡todos los días sin descanso! 😜





¿Qué es lo que más te gusta de Clash Royale?

Es una gran pregunta, jajaja. El Clash Royale me ha cambiado la vida, he conocido personas maravillosas. A tal punto que hoy en día estoy viviendo hace ya unos meses con uno de los amigos que conocí gracias al Clash. También me ha dado la oportunidad de viajar mucho, trabajar y vivir de lo que me gusta, como entrenador profesional y ahora como creador de contenido y caster. Siempre voy a estar agradecido.

Puntualmente del in-game, lo que más me gusta son las partidas del más alto nivel, ¡por eso disfruto tanto de los finales de temporada!, donde están todos los pros matándose 😂





¿Cuál es tu carta favorita para jugar y por qué?

Pregunta difícil, creo que mi carta favorita es la Reina arquera, porque era mi favorita en Clash of Clans haciendo los ataques de 'Queen walk' (Caminata de la Reina) y porque siento que es la carta más fuerte actualmente.





¿Algún consejo para los jugadores?

Si algún día entran en tilt, recomendaría dejar de jugar un rato, relajarse, mirar una serie o hacer alguna otra cosa. Y luego de un rato volver a jugar y van a notar que ya no estarán tilteados.





¿Cuál es tu vídeo favorito hasta la fecha?

¡Uf! Tengo muchos videos favoritos, pero se puede decir que uno de mis favoritos es: ¡TOP 4 MEJORES PARTIDAS DE LA HISTORIA DEL CLASH ROYALE!