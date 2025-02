¡Hola, Mafer! ¿Puedes presentarte a los jugadores?

¡Hola! Mi nombre es Mafer Tejeda, pero me pueden decir Mafer, Mafy o Maf. Tengo 23 años y soy de Veracruz, México.

Empecé a jugar Clash Royale a inicios del 2018 y todo fue por amigos de la universidad que me lo recomendaron.





¿Cuánto tiempo llevas creando contenido y haciendo streamings?

¡Llevo 3 años creando contenido para Clash Royale y realmente es un juego que me ha cambiado la vida y estoy muy agradecida con él!





¿Cuál es el máximo de trofeos que has alcanzado?

¡6624 trofeos y quiero subir más! Tengo que ir poco a poco, que no me gane la desesperación. 😹





¿Qué te gusta especialmente de Clash Royale?

Lo que más me gusta de Clash Royale son las oportunidades y las amistades que he conocido dentro del juego, la realidad es que he conocido gente increíble y cómo lo dije anteriormente es un juego que me cambio la vida, jamás me había imaginado hacer videos o streams acerca de este juego.

En estos momentos, ¿cuál es tu carta favorita y por qué?

¡Mi carta favorita desde que la desbloquee es la Valquiria! Para mí es una carta infravalorada y muy versátil. Te ayuda a defender casi todo inclusive con un hilo de vida.





¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Clash Royale?

Tengo dos momentos en específico. Uno de ellos es cuando fui a Los Ángeles a las finales mundiales del 2019, ¡fue una experiencia increíble y conocí muchos jugadores profesionales y amigos!



El segundo sería cuando me comunicaron que ascendía a Tier 3 y me otorgaron mi código de creador, esos han sido los momentos más lindos y los mejores sin duda alguna.







¿Tienes algún consejo para los jugadores?

¡Mucha paciencia, ese sería mi mejor consejo! No desesperarse y si sientes que estás en tilt, dejar un momento el juego para respirar y luego seguir.







¿Cuál es tu video favorito?

Hace un tiempo tenía una sección que se llamaba “20 preguntas con” dónde invitaba a grandes figuras de la comunidad, realmente esa es una sección que me gustaría traer de vuelta y asimismo seguirles compartiendo lo que viene cada temporada.