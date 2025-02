¡Hola SHELBI! ¿Puedes presentarte a los jugadores?

Hola, ¡qué tal!, mi nombre es Jorge, mejor conocido en Youtube como SHELBI, aunque la comunidad de Clash Royale me ha puesto distintos apodos (minipekka, duende forzudo y enano mamadísimo).

Tengo 27 años, soy mexicano y me dedico a crear contenido de Clash Royale 👑

¿Cuánto tiempo llevas creando contenido/transmitiendo y cuantas veces a la semana?

Comencé a crear contenido hace aproximadamente siete años, empezando con diseños de aldeas para Clash of Clans. Posteriormente, cuando se lanzó Clash Royale me enganché al 100% y desde entonces no he dejado de subir contenido de este fantástico juego.

Actualmente público en torno a 4-5 videos por semana y hace poco comencé a transmitir en Twitch.





¿Qué es lo que más te gusta de Clash Royale?

La respuesta a esta pregunta podría ser muy extensa, sin embargo, solo quiero decir que Clash Royale me ha cambiado la vida. Me ha permitido conocer a muchas personas increíbles y lo más importante, vivir nuevas experiencias. Por ejemplo, permitirme ser Caster Oficial de la CRL 2018.

También quiero resaltar que una de las cosas que siempre ha destacado a Supercell son los eventos presenciales, siendo capaces de crear una experiencia tan inmersiva que te hacen sentir dentro del juego, podríamos decir que esta es una de las cosas que más me gustan de Clash Royale.





¿Cuál es tu carta favorita y por qué?

El minipekka, principalmente porque es una carta muy versátil, ya que al tener un coste relativamente bajo, te da oportunidad de incluirla en distintos tipos de mazos, sin lugar a dudas es un excelente support tanto en la defensa como también en el ataque 🔥





¿Algún consejo para los jugadores?

Siempre tengan en cuenta los 3 pilares de Clash Royale: ciclo, posicionamiento y conteo de elixir. Y por último recuerden que se aprende más de una derrota que de una victoria.





¿Cuál es tu video favorito hasta la fecha?

Más que un vídeo se trata de una serie llamada "APRENDE A JUGAR COMO UN PROFESIONAL". Me gusta principalmente porque son videos muy dinámicos, enfocados en explicar el funcionamiento de las cartas. Los mismos requieren mucho más trabajo de edición, además de complementar con partidas de jugadores profesionales, etc. Pero de esta forma analizamos cómo poder sacarle el máximo provecho a cada mazo.