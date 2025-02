¡Hola, Soking! ¿Puedes presentarte a los jugadores? ¿Cuándo empezaste a jugar a CR?

Buenas, soy Jesús Varela Ruíz, más conocido como "Soking".Tengo 25 años y soy de Cádiz. Empecé a jugar Clash Royale hace más de 6 años, meses después de que saliera y fue la mejor decisión que pude haber hecho.



¿Cuánto tiempo llevas creando contenido/transmitiendo y cuántas veces a la semana?

Llevo creando contenido desde aproximadamente 2017/2018 y la verdad que estoy muy contento de hacer esto.



¿Qué es lo que más te gusta de Clash Royale?

Lo que más me gusta, desde los inicios, por eso me enamoré de este juego es el competitivo, desde siempre me ha encantado y sigue siendo así.



¿Cuál es tu carta favorita para jugar y por qué?

Mi carta favorita es el Montapuercos, me parece una carta muy divertida de jugar y con un gran potencial.



¿Algún consejo para los jugadores?

Mi consejo seria que vayan poco a poco y no quieran llegar a la cima del top rápido porque es muy complicado y necesita mucha práctica.



¿Cuál es tu mejor recuerdo de Clash Royale?

Mi mejor recuerdo de Clash Royale fue cuando gané la CRL EUROPA y fui considerado MVP en ella, la verdad que la experiencia con mis compañeros de TeamQueso fue increÍble y esos 3 meses que pasamos en Los Angeles fue INCREIBLE, terminando ganándola y clasificando a los mundiales de Japón.



¿Cuántos vídeos/streams haces a la semana y qué días?

Hago directos en de lunes a viernes todos las semanas, sobre las 15:00, hora española. Y videos unos 4/5 videos a la semana.

¿Mazo favorito o vídeo que hayas hecho?

En este video (que es muy reciente) enseño un mazo de puercos reales que es muy divertido de jugar y es muy solido contra prácticamente todo.