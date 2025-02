Ahora que ya conoces los fundamentos de las Guerras de Clanes, hemos recopilado estos consejos imprescindibles para mantener un clan bélico feliz y sin disputas internas.

Versión resumida: ¡No tienes que participar en todas las guerras!

¿Puedes comprometerte a luchar durante toda la guerra?

En primer lugar, asegúrate de que compartes las mismas ganas de competir en guerras que tu clan. Algunos clanes pueden exigir disponibilidad total, mientras que otros no. Simplemente recuerda que no tienes que participar en todas las guerras.

La clave está en participar solo cuando puedas comprometerte a luchar en las 4 batallas. Al participar en una guerra y no completar todas tus batallas, estarás poniendo a tu clan en desventaja.



Si no te unes a la guerra (al no participar en el día de colección), no pondrás al clan en desventaja, porque este competirá contra otros clanes con un número de participantes similar el día de guerra.

Si te unes a la guerra (al participar en el día de colección), tu clan tendrá acceso a más variedad de cartas del clan y podrá optar a ganar más trofeos. ¡Cada victoria del día de guerra os hará ganar un trofeo del clan!

Lo más importante es que encuentres un equilibrio y que hagas saber al resto del clan cuánto participarás en las guerras.

¿Cómo afecta esto a las recompensas?

Si participas en solo una guerra durante la temporada de dos semanas, recibirás un cofre de guerra al final de esta.

El tamaño del cofre dependerá de la guerra en la que hayas participado. Para conseguir el mejor cofre, tendrás que participar en la mejor guerra de todas.

Ahora, comparte esta información con los líderes de tu clan.

Nos vemos en la arena,

El equipo de Clash Royale