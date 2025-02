El mayor cambio en Eventos (cualquier modo de juego en la pestaña Eventos) es que las recompensas predeterminadas ya no existirán.



Hemos escuchado muchos comentarios sobre cómo no merecía la pena jugar a ciertos Desafíos para conseguir un Cofre de Oro a las 8 victorias, o una carta que no necesitabas.



Para facilitar a los jugadores la obtención de las recompensas que desean, hemos introducido las FICHAS DE TEMPORADA.



Cada evento que juegues te dará Fichas de Temporada, que podrás gastar en la TIENDA DE TEMPORADA.



La Tienda de Temporada tendrá una gran variedad de recompensas en las que gastar tus Fichas de Temporada, como: Oro, Objetos Mágicos (incluyendo Libros), Comodines, Estandartes de Batalla, Reacciones y más.