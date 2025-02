Ya he ganado 20 veces. ¿Qué pasa ahora?

¡Enhorabuena! Vas en buen camino y puede que pronto te conviertas en jugador profesional.

Versión resumida

Demuestra tu talento en una serie de torneos en línea.

Haz un buen papel en los torneos en línea para tener la oportunidad de conocer a los equipos profesionales en persona.

Los equipos son independientes y buscan a jugadores completos. No se basan solo en su talento, sino también en su madurez, liderazgo, química con el equipo, etc.

Conseguir las 20 victorias o ganar cualquiera de los torneos en línea no asegura que un equipo te reclute.

Debes tener al menos 16 años para participar.

Puedes unirte a la conversación en el foro de Openfam

Versión extendida

Tu viaje comienza aquí y ahora. Has conseguido con esfuerzo destacar entre millones de jugadores y ahora vas camino de convertirte en un jugador profesional de Clash Royale. Eso sí, recuerda que conseguir las 20 victorias no te garantiza que un equipo te reclute.



Los equipos son entidades independientes que toman sus propias decisiones con respecto a los jugadores que reclutan. Además del talento, tienen en cuenta otros factores como la madurez, el liderazgo y la química existente con los demás miembros del equipo. Además, los equipos y los jugadores deberán acordar el salario y otros requisitos. Puede que haya jugadores buenos que no sean elegidos porque exijan demasiado dinero, no estén disponibles durante los días de la competición o no puedan conseguir un visado de viaje para acudir a las competiciones.



Para facilitar el contacto entre los equipos y los jugadores, organizaremos una serie de torneos para quienes hayan conseguido las 20 victorias en la Clash Royale League. Estos torneos serán similares a los torneos de otoño de 2017 del Crown Championship. Participar es opcional, pero permite a los aspirantes:

Ganar experiencia jugando bajo presión en un torneo.

Convertirse incluso en mejores jugadores al competir contra lo mejor de lo mejor.

Demostrar su talento a los equipos de la liga, que estarán atentos a todo lo que pase.

Es posible que organicemos un evento en vivo para que los mejores jugadores de los torneos en línea tengan la oportunidad de conocer a los equipos en persona.





Toda la información sobre los torneos se publicará en las novedades del juego, Facebook, Twitter, Blog Oficial y en los foros.

¡Muchísima suerte!

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale