Si has oído hablar de la CRL, la has visto o incluso has competido en ella, este mensaje es para ti.



Muchas gracias por el apoyo continuado y por la pasión que les has demostrado a la liga y a su comunidad estos últimos 3 años. A lo largo del camino, hemos sido testigos de las mejores y más emocionantes partidas de Clash Royale hasta la fecha; hemos visto a jugadores normales de Clash Royale convertirse en profesionales de élite y colaborar mano a mano con los mejores comentaristas de Clash Royale para darle su propia voz a la liga.



Y, lo que es más importante, gracias a todos vosotros, nuestra comunidad, esto ha sido posible. Con vuestro apoyo, paciencia, sugerencias y pasión genuina por la CRL, hemos podido seguir creciendo y ofreciendo un entorno competitivo de primera en Clash Royale.



Ahora que acaba el 2020, nos gustaría darte las gracias de nuevo por emprender este viaje con nosotros y anunciar que empieza un nuevo capítulo para la CRL.