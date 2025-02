I tornei in corso

Vuoi vedere i migliori giocatori del mondo in azione nell'arena? Assisti alle loro battaglie nei tornei attualmente in corso patrocinati da noi!

Clash Royale League 2024

La CRL è tornata con un altro anno di Clash Royale competitivo di altissimo livello! Seguendo il formato dell'anno scorso, il 2024 ti offre un gameplay di alto livello con Qualificazioni mensili, biglietti d'oro, un evento dal vivo e altro ancora!

Formato: A partire da aprile, i migliori 1000 giocatori del Percorso delle Leggende potranno affrontarsi nelle Qualificazioni mensili fino a quando rimarranno solo 8 giocatori. I migliori 8 giocatori accederanno quindi alle Finali mensili e il vincitore riceverà un biglietto d'oro direttamente per le Finali mondiali della CRL. Da aprile ad agosto si giocheranno un totale di 5 competizioni mensili nel gioco tramite il Portale del Torneo. Il miglior giocatore della classifica della CRL24, un giocatore cinese, e il miglior giocatore della classifica dei tornei della community si uniranno ai 5 giocatori che si sono qualificati tramite le Qualificazioni mensili. Alle Finali mondiali, questi 8 giocatori si sfideranno per il titolo di campione del mondo.

Criteri di partecipazione: Devi avere almeno 16 anni per partecipare alle Qualificazioni mensili della CRL. I giocatori devono superare il controllo fair play, partecipare con account in regola e seguire una buona condotta di sportività.

BLAST Royale 2024

Formato: BLAST Royale 2024 è un torneo esclusivo, accessibile solo su invito, in cui otto dei migliori giocatori del mondo si affronteranno in un'emozionante battaglia a squadre in un formato a doppia eliminazione, in cui i giocatori si contenderanno una parte del montepremi di 15.000 $!