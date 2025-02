P: ¿Hay posibilidad alguna sobre cambios en los torneos y/o con las Guerras de Clanes? Habéis mencionado estas características en el pasado, lo que me da mucha curiosidad. (Del usuario u/badolcatsyl)

R: Si y no: Por el momento, no estamos trabajando para modificar los torneos, ¡Pero si que lo discutimos con cada actualización! Sabemos que necesitan ser modificados, solo que no se encuentra en nuestra lista de prioridades del juego aún. Se mantiene en nuestro radar, sin duda, pero lo más probable es que no se modifique nada en las próximas actualizaciones.